港股上市工程公司Metasurface申请在凯利板进行双重主要上市

作为在新交所首次亮相的一部分，该公司将进行新股配售

总部位于新加坡的Metasurface Technologies专精于为工业领域提供精密加工和精密焊接服务。 图片来源：PIXABAY

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 精密工程服务提供商Metasurface Technologies已向新加坡交易所 (SGX) 提交初步要约文件，申请在凯利板进行双重主要上市。

这家总部位于新加坡的公司专为工业领域的国际客户提供精密加工和精密焊接服务，自2024年7月起已在香港交易所上市。

该公司在周二（9月29日）表示，作为在凯利板上市计划的一部分，Metasurface将进行新股配售。UOB Kay Hian (大华继显) 是此次上市的保荐人、发行经理和配售代理。

配售所得资金将用于收购五轴机床和先进软件。此举旨在支持公司通过潜在的合资与收购，深化其在数据存储、航空航天以及石油和天然气领域的业务版图。

今年迄今，Metasurface在香港的股价已上涨约135%，从1.50港元涨至3.52港元。该公司市值约为5.23亿港元（约合6670万美元）。

该公司表示，最终的要约文件将在配售启动时公布。

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半导体业务风险敞口

Metasurface在一份交易所文件中表示，其精密零部件工程服务为包括半导体行业在内的高端制造业领域客户提供支持。

该公司补充道，其国际客户群主要来自半导体、航空航天和数据存储领域，这些客户的生产基地遍布新加坡、马来西亚、日本、美国、韩国和印度。

尽管业务遍及全球，但该集团仍面临集中风险。在2026年上半年，来自半导体行业的收入占其总收入的95%以上。

此外，在同一时期，其主要客户贡献了总收入的85%，其中单一客户的贡献率就达到了27.2%。

尽管Metasurface总部位于新加坡，但其运营由位于新加坡共和国和马来西亚的生产设施支持，公司在这些地方拥有“大规模的机器和设备”。

招股说明书还指出了监管风险，特别是公司最近收到了柔佛州环境局的通知，事关其马来西亚子公司在法定废物管理方面存在疏漏。尽管公司的法律顾问认为受到最高处罚的风险很小，但这些疏漏可能导致高达1350万令吉（约合330万美元）的罚款。

Metasurface的服务包括高精度的加工工序，能从工件上移除材料，精度可达数百微米级别。此外，公司还提供精密焊接服务，涉及在工件上应用焊接设备和专业焊接技术。

公司援引一份独立的市场报告称，其机械设备还能以5微米的精度制造大幅面真空腔室，这使其技术能力处于“先进”水平。

MetaOptics带来的影响

Metasurface的收入从2025年前六个月的2480万新元增长至今年同期的2700万新元。然而，其净利润从2025年上半年的880万新元下降至2026年上半年的370万新元。

在本次配售前，该公司的每股净资产值为0.466新元，2026年上半年的每股收益为0.025新元。

近期，该公司持有的MetaOptics 12.9%的间接权益对其净利润造成了显著影响。

在将MetaOptics的股权重新分类为金融资产后，Metasurface于2025年上半年录得640万新元的重估收益。但随后，由于MetaOptics股价波动，公司在2026年上半年确认了1390万新元的未实现公允价值亏损。

上市后，Metasurface董事会计划就2026财年和2027财年建议派发股息，金额最高可达净利润的30%。