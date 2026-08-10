港交所为东南亚企业的首次及第二上市提供更深厚的资本池

环球上市服务主管Johnson Chui表示，港交所正将香港定位为互补的融资平台

Chui表示，港交所旨在成为一个通往更深厚国际资本池和更广泛股东基础的门户。 图片来源：港交所

【新加坡】今年6月，印尼矿业公司Merdeka Gold Resources在香港成功实现第二上市，这凸显了香港交易及结算所有限公司（HKEX）一直向东南亚传递的信息——在香港上市旨在补充，而非取代公司本土的交易所。

港交所（HKEX）环球上市服务主管Johnson Chui向《商业时报》表示，港交所无意与区内交易所争夺上市公司，而是旨在将自身定位为一个通往更深厚国际资本池和更广泛股东基础的门户。

他表示：“去年，我们迎来了七家国际公司，其中不少来自东南亚，涵盖金属与矿业、消费科技和生物技术等领域。”

他补充说，港交所正逐渐看到更多国际公司选择在香港上市，无论是采用单一上市还是双重上市的形式。

在港交所上市的150多家国际公司中，有超过100家来自东南亚。该交易所所有板块的上市公司总数超过2700家。

Chui表示，港交所每年通常会迎来两到三家来自该地区的公司上市。

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2026年上半年，港交所迎来了两家东南亚公司上市：马来西亚基础设施公司BBSB International和印尼金矿商Merdeka Gold Resources。全年预计约有10家国际公司准备上市。

Chui指出，香港市场深度和流动性充足，在首次公开募股和上市后再融资方面历史悠久，并且能够接触到广泛的全球投资者，这些都是吸引东南亚公司来港上市的主要因素。

他补充说，在香港上市为发行人提供了比其本土交易所更广泛的同业群体，使他们能够与区域和全球行业领导者对标。

Chui认为，企业也看到了在香港上市的价值“超越了纯粹的金融或资本市场”，因为这也有助于提升其全球知名度。

他补充道：“区域互联互通，尤其是在亚洲内部，是我们关注的重点领域——这就是为什么我一直使用‘互补关系’这个词。”

更多资本，更严审查？

然而，区域互联互通是一把双刃剑，因为更深厚的资本池也可能带来更严格的审查。

到目前为止，在港上市的东南亚公司表现好坏参半。虽然像Merdeka Gold这样的公司受益于全球宏观顺风，但泰国饮料制造商IFBH和总部位于新加坡的生物技术公司Mirxes在上市后都表现挣扎。

Mirxes于2025年5月在港交所上市，募集资金超过10亿港元（1.275亿美元）。它是首家在该交易所上市的东南亚生物技术公司。

然而，不到一年后，由于审计师毕马威（KPMG）对其向服务提供商和供应商支付的预付款项提出未解决的疑虑，该公司推迟公布其2025年全年业绩。这导致其股票自2026年4月1日起暂停交易。

IFBH发布盈利预警，预计截至2026年6月30日的六个月内，其净利润将下降约65%至75%。

发布该盈利预警之际，根据线下零售监测机构MaxWin的数据，其在中国离岸渠道的市场份额下降了近一半。

随着东南亚公司进入香港的资本市场，鉴于企业结构、监管制度和披露标准方面的差异，跨境尽职调查变得愈发关键。

这些差异可能增加发行人和投资者的合规风险和声誉风险。

以多元化促稳定

Chui认为，在全球动态持续驱动二级市场波动的背景下，一个在地理和行业上更加多元化的发行人基础将增强港交所自身市场的韧性，从而提升稳定性。

他指出，港交所已加强与区域内交易所同行的合作。今年3月，港交所与马来西亚交易所（Bursa Malaysia）签署了一份谅解备忘录（MOU），随后将其加入认可证券交易所名单。

今年6月，港交所与哈萨克斯坦的阿斯塔纳国际交易所及更广泛的阿斯塔纳国际金融中心签署了另一份谅解备忘录，旨在加强资本市场互联互通和绿色金融合作。

Chui说：“在港交所，我们将自己视为‘超级联系人’。我们的目标是共同提升亚洲资本的流动性，并使其更具投资价值。”