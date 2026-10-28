在港上市的Metasurface启动972万新元配售 计划在新交所凯利板进行双重上市

精密工程公司将新股定价为每股0.54新元，目标于11月4日上市

配售完成后，创始人兼首席执行官Chua Chwee Lee在Metasurface的视同权益将从37.02%降至33.02%。 照片：METASURFACE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】精密工程服务供应商Metasurface Technologies启动了一项总值972万新元的股票配售，每股定价0.54新元。该公司计划于11月4日在新加坡交易所（Singapore Exchange）凯利板（Catalist board）进行双重主要上市。

根据周三（10月28日）注册的招股文件，该公司将发售1800万股新股，上市后市值约为9000万新元。此次配售面向新加坡的散户和机构投资者开放。

申购期将于11月2日中午截止。大华继显（UOB Kay Hian）是此次上市的保荐人、发行经理和配售代理。

Metasurface自2024年7月起在香港交易所创业板上市，主要为半导体、航空航天和数据存储等行业提供精密加工和焊接服务。

该集团成立于2000年，总部位于新加坡，在新加坡和马来西亚柔佛州设有生产设施，拥有约70台电脑数值控制（CNC）机床。公司由创始人兼首席执行官Chua Chwee Lee领导，配售完成后，其在公司的视同权益将从之前的37.02%降至33.02%。

公司计划将约728万新元的净收益用于业务扩张、加强质量控制以及满足一般营运资金需求。

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在这笔净收益中，600万新元将用于业务扩张，包括购置五轴机床及其他先进机械和软件。约100万新元将用于质量控制，剩余的28万新元将分配给营运资金。

营收增长

在截至2026年6月的六个月里，Metasurface的营收同比增长8.9%，从去年同期的2480万新元增至2700万新元。然而，净利润从880万新元下降57.7%至370万新元。

利润下滑的部分原因是，Metasurface在2025年上半年将其对MetaOptics的投资重新分类为金融资产时，录得了一笔640万新元的一次性重估收益，而2026年上半年没有此类收益。

2026年上半年，Metasurface对其在MetaOptics的投资录得1390万新元的未实现公允价值亏损，而在整个2025财年，该投资则录得2870万新元的公允价值收益。这两项数据均计入其他综合收益，而非净利润。

招股文件也指出了集团因依赖半导体行业和客户群高度集中而带来的风险。2026年上半年，半导体行业贡献了约95%的营收，而其主要客户则占了85%。其中，仅一个客户就贡献了27.2%的营收。

为扩大业务范围，Metasurface计划深化其在数据存储、航空航天、石油和天然气领域的业务，同时通过潜在的合资、收购和战略联盟来扩大客户群。

董事会有意建议在2026和2027财年派发股息，金额最高可达净利润的30%。