丰隆亚洲上半年净利飙升64.1%至9190万新元

该集团将增长归因于其主要子公司玉柴强劲的发动机销量。

丰隆亚洲预计，数据中心对先进发动机日益增长的需求以及“出口市场的增长”将支撑中国市场的需求。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 丰隆亚洲 (Hong Leong Asia) 报告，截至6月30日的上半年净利增长64.1%至9190万新元，去年同期为5600万新元。

该集团在周三（8月12日）提交给交易所的文件中表示，这得益于其建材业务部门预制和预拌混凝土销量的增加，以及其主要子公司玉柴强劲的发动机销量的推动。

每股盈利为0.1204新元，高于去年同期的0.0749新元。

营收同比增长17.6%至31.3亿新元，去年同期为26.6亿新元。

玉柴的营收占集团总营收的约87%，其营收增长16.8%至27.3亿新元，发动机销量增长10.9%至27万7684台。

与此同时，在新加坡强劲的建筑活动支撑下，建材业务部门的营收增长24.1%至3.848亿新元。

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丰隆亚洲表示，新收购的子公司Yong Tai Loong和Nanyue Fuel Injection Systems也在收购后开始贡献营收。

公司宣布派发每股0.03新元的中期股息，高于去年同期的每股0.02新元。该股息将于9月9日派发，股权登记日为8月27日。

丰隆亚洲预计，尽管国内需求喜忧参半，但数据中心对先进发动机日益增长的需求以及“出口市场的增长”将支撑中国市场的需求。

在新加坡和马来西亚，该集团预计公共和私营部门项目以及基础设施发展将带来稳健的需求。

该集团表示，除非出现无法预料的情况，否则预计其下半年和全年的业绩将“令人满意”。

在业绩公布前，丰隆亚洲股价周三收盘报3.10新元，上涨0.6%或0.02新元。