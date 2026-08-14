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酒店置业上半年净亏损3910万新元，由盈转亏

每股亏损为0.0819新元，逆转了2025财年上半年每股盈利0.0134新元的情况。

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Aug 14, 2026 · 09:11 PM
    • 酒店置业旗下的大阪四季酒店。由于借款增加，公司上半年财务费用同比上升6.4%，从去年同期的5100万新元增至5430万新元。
    • 酒店置业旗下的大阪四季酒店。由于借款增加，公司上半年财务费用同比上升6.4%，从去年同期的5100万新元增至5430万新元。 照片：商业时报资料

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    【新加坡】 酒店置业有限公司 (Hotel Properties Limited, HPL) 在截至2026年6月30日的上半年陷入亏损，录得净亏损3910万新元，而去年同期则为净利润1140万新元。

    该集团上半年营收下滑1.9%至3亿7110万新元，低于2025财年上半年的3亿7840万新元。毛利润从之前的8520万新元下降11.4%至7540万新元。

    酒店置业指出，中东地区的冲突扰乱了航空旅行并推高了机票价格，从而对旅行需求造成了压力。该公司已于7月31日发布了盈利预警

    该公司补充说：“由于燃料价格上涨，水电、交通及其他相关开支均有所增加，导致运营成本上升。”

    与去年同期相比，缺少非经常性项目也进一步削弱了其业绩表现。

    在2025财年上半年，酒店置业曾录得一笔2730万新元的公允价值收益，该收益来自其位于新加坡Concorde购物中心的商铺单位；此外，还有一笔来自伦敦Paddington Square争议和解的一次性收益。

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    每股亏损为0.0819新元，逆转了2025财年上半年的每股盈利0.0134新元。

    由于借款增加，公司上半年的财务费用同比上升6.4%，从去年同期的5100万新元增至5430万新元。

    管理费用也从去年同期的4480万新元增至4760万新元。

    酒店置业预计，由于水电、劳动力、采购和融资等运营成本高昂，其酒店业务将继续面临压力。

    该公司补充道，地缘政治的不确定性也可能推迟市场预期的利率下调。

    在业绩发布前，该股股价收盘报4.70新元，保持平盘。

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