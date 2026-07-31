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受中东冲突负面影响 酒店置业有限公司预计上半年净亏损

为给新收购项目融资而增加借款，导致借贷成本持续高企

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Fri, Jul 31, 2026 · 06:52 PM
    • 酒店置业有限公司指出，持续的中东冲突已影响其旗下酒店和度假村的经营表现。
    • 酒店置业有限公司指出，持续的中东冲突已影响其旗下酒店和度假村的经营表现。 照片：商业时报资料照片

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】 酒店置业有限公司 (Hotel Properties Limited, HPL) 周五（7月31日）表示，预计截至6月30日的上半年将录得净亏损。

    这主要是由于持续的中东冲突对其旗下酒店和度假村的经营表现造成了不利影响。

    此外，借贷成本也持续高企，这主要是为了给新收购项目融资而增加了额外借款。

    该公司表示，将在8月14日或之前发布上半年未经审计的财务业绩时，提供有关其财务表现的更多详情。

    在消息发布前，酒店置业有限公司的股价于周五收盘时上涨0.7%，即0.03新元，报4.60新元。

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    Hotel Properties Ltd

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