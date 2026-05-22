The Hour Glass下半年净利因销售额增长大增39%至1.038亿新元

全年盈利增长32%至1.794亿新元

The Hour Glass的2026财年每股盈利从前一年的0.21新元上升至0.28新元。 图片来源：THE HOUR GLASS

【新加坡】奢侈腕表零售商The Hour Glass报告称，在强劲销售势头的推动下，其截至3月31日的下半财年净利润增长39%，达到1.038亿新元。

该公司在周五（5月22日）提交给交易所的文件中表示，这高于去年同期的7440万新元。营收同比增长16%，从6.226亿新元增至7.228亿新元。

全年来看，The Hour Glass的净利润增长32%，从前一年的1.358亿新元增至1.794亿新元。

营收达到13.4亿新元，较去年同期的12亿新元增长了15%。

全年毛利率从2025财年的30.9%微降至30.4%。然而，投资性房地产录得2030万新元的公允价值收益，扭转了前一年650万新元的亏损，从而提振了净利润。

董事会建议派发每股0.04新元的期末股息，与去年持平。加上每股0.02新元的中期股息，2026财年的总派息将为每股0.06新元。

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全年每股盈利从前一年的0.21新元上升至0.28新元。

The Hour Glass集团董事总经理Michael Tay指出，鉴于全球更广泛的奢侈品行业的萎缩，以及持续的冲突和贸易战，这一业绩“意义重大”。

他表示：“管理层今年的精力主要投入于强化运营模式、深化我们的合伙业务，并确保集团始终能果断采取行动。”

该集团预计，持续的全球不确定性将导致消费者情绪谨慎。然而，公司预计在下一财年将保持盈利。

在该公告发布前，The Hour Glass的股价周五上涨2.1%或0.05新元，收于2.46新元。