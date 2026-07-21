和记港口信托上半年盈利飙升至6260万美元

期内每单位派息为0.05港元，保持不变

香港葵青码头的总集装箱吞吐量下降5%，主要原因是转运货物减少。 图片来源：彭博社

（新加坡） 和记港口信托 (Hutchison Port Holdings Trust) 公布，截至6月30日的上半年净利飙升85%，至4亿9050万港元（6260万美元），去年同期为2亿6510万港元。

该信托在周二（7月21日）向交易所提交的文件中宣布，上半年每单位派息（DPU）为0.05港元，与去年同期持平。

期内，收入及其他收益增长9.5%至62亿港元，而2025财年上半年为57亿港元。

2026财年上半年的每单位盈利为0.0563港元，高于去年同期的0.0304港元。

深圳盐田国际集装箱码头（YICT）的集装箱吞吐量增长了10%，主要受出口重箱、进口空箱和转运货物量增加的推动。

然而，香港葵青码头的总集装箱吞吐量下降了5%，主要原因是转运货物减少。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

其他营运收入同比飙升超过五倍，至2亿3480万港元。

这主要得益于土地征用带来的一次性收益、盐田国际集装箱码头人民币计价金融资产重估所产生的较高汇兑收益，以及政府津贴的增加。

展望未来，该信托的管理人指出，港口行业持续面临来自地缘政治紧张、不断变化的贸易政策，以及影响苏伊士运河航运服务的安全问题所带来的波动。

管理人补充说，美国关税政策的不确定性可能会对货物流通产生影响，同时，美国和欧洲的终端市场信心依然低迷，这可能会影响全球贸易需求。

该股周二收盘下跌1.6%或0.003美元，报0.189美元。