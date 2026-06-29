汇丰银行收购硅谷银行三年后，深化其在亚洲的初创企业业务布局

其创新银行部门将自身定位为一站式服务平台，为初创或扩张阶段的企业提供支持

【新加坡】在收购硅谷银行英国业务三年后，汇丰银行（HSBC）正加速其业务布局，力求成为科技初创公司、创始人和风险投资家（VC）的首选银行。此项收购发生在该美国银行倒闭之后。

2023年3月，汇丰银行以仅1英镑（1.32美元）的价格完成了这项收购，并于三个月后推出了其创新银行部门。此后，该行已将业务扩展至包括新加坡在内的多个市场，该新部门于2025年10月在新加坡正式启动。

自该部门启动以来，汇丰银行在亚洲已吸纳了约1000家新经济公司成为其新客户。