汇丰银行收购硅谷银行三年后，深化其在亚洲的初创企业业务布局
其创新银行部门将自身定位为一站式服务平台，为初创或扩张阶段的企业提供支持
- 汇丰银行亚洲创新银行主管 Jonathan Yip 表示，汇丰银行可能是投资者建议创始人首先联系的第一家银行。 图片来源：HSBC
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【新加坡】在收购硅谷银行英国业务三年后，汇丰银行（HSBC）正加速其业务布局，力求成为科技初创公司、创始人和风险投资家（VC）的首选银行。此项收购发生在该美国银行倒闭之后。
2023年3月，汇丰银行以仅1英镑（1.32美元）的价格完成了这项收购，并于三个月后推出了其创新银行部门。此后，该行已将业务扩展至包括新加坡在内的多个市场，该新部门于2025年10月在新加坡正式启动。
自该部门启动以来，汇丰银行在亚洲已吸纳了约1000家新经济公司成为其新客户。
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