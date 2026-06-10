随着富裕投资者对另类投资的需求激增，iCapital加强其亚太地区业务布局

首席运营官表示：新加坡富裕投资者的关注点已不再是“是否应该”投资另类资产，而是“如何”投资。

iCapital首席运营官Jeff McGoey在接受《商业时报》独家专访时表示：“我们观察到的最大趋势，尤其最近在新加坡和更广泛的亚太地区，是人们的关注点已从‘我是否应该进行另类投资’转变为‘我应该如何进行另类投资’”。 图片来源：iCapital

【新加坡】由淡马锡支持的全球金融科技公司iCapital于周三（6月10日）表示，该公司正计划扩大其亚洲团队规模。iCapital是一个旨在简化进入私募市场所需的传统复杂手动流程的平台。

此举的背景是，新加坡及更广泛地区的高净值投资者需求正迅速增长。

该公司的《2025年亚洲顾问调查》发现，新加坡和香港38%的顾问报告称客户对另类投资的兴趣有所增加，而在管理资产超过30亿美元的公司中，这一比例攀升至100%。

iCapital指出，在全球范围内，私人财富客户正寻求将其另类投资配置从2022年的4万亿美元增加到2032年的13万亿美元。

iCapital首席运营官 (COO) Jeff McGoey在接受《商业时报》独家专访时指出，近期在新加坡和更广泛的亚太地区看到的最大趋势是，投资者的关注点已从是否应该进入另类投资市场，转变为应该如何进行投资。

为抓住这一激增的需求，iCapital一直在积极扩大其实体业务版图。该公司最近还升级了在香港和新加坡的办公空间，以适应其不断增长的业务。

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伴随地域扩张的是本地招聘热潮，iCapital的区域员工总数现已超过60名专业人士，涵盖客户服务、运营和技术等部门。

这一转变正值行业的关键时期，因为更广泛的私募市场正面临短期流动性压力，这引发了私募市场赎回潮的加剧，其影响范围远超私人信贷领域。

在2026年第二季度，由于赎回请求达到流通股的10%左右（为基金标准限额的两倍），Blackstone与其他资产管理公司一道，对其旗舰私人信贷基金的提款设置了上限。

同期，Partners Group的常青私募股权基金也因提款请求飙升至基金资产净值的约9.8%，而触发了5%的季度赎回限额。

教育是关键

McGoey表示，这些市场障碍凸显了对顾问和客户进行教育的迫切需求——这也是iCapital旨在解决的核心挑战。

McGoey指出：“当有人说到半流动性（semi-liquid）时，他们有时只听到了‘流动性’这个词。与股票和债券等传统资产不同，投资和赎回这类产品的过程要复杂得多，包括处理文书工作和阅读冗长的发售材料。”

他观察到产品偏好出现了结构性转变。投资者正从资金锁定期长达十年的传统私募股权投资，转向提供定期流动性的“常青”产品，例如每季度可赎回高达5%的资产。

McGoey说：“教育是我们所有工作的基础。”他强调，iCapital的目标是持续教育投资者，让他们了解正确的术语、所投资产品的性质，以及为何长期持有这些投资最终是正确的策略。

私募市场的大众化

除教育之外，iCapital还致力于通过降低投资门槛和简化运营流程中的低效环节，来推动投资行业的大众化和自动化。

该公司认为，随着区域投资者和家族办公室日趋成熟，私人财富领域拥有广阔的发展前景。许多投资者已不再满足于简单的房地产和公开股票投资组合，正在增加对另类资产的配置。

然而，仍有相当一部分投资者通过电子表格和零散的流程来管理这些复杂的私募市场资产。

McGoey指出，运营上的痛点在该地区的家族办公室中仍然普遍存在，尤其是在文书处理、数据报告、投资组合整合以及应对私募资产固有的复杂出资结构等方面。

为加速解决这些运营问题，iCapital于4月与Anthropic达成合作，将其人工智能模型Claude整合到核心流程中。初步应用主要集中在面向顾问和赋能客户的工作流程，以及与产品供应商的互动上。

McGoey说：“作为一家始终致力于寻找创新方法以帮助客户的金融科技公司，人工智能 (AI) 正好契合我们的这一目标。”

他解释说，公司的开发人员使用该工具来辅助编码、提高开发效率，从而扩展平台的核心基础设施。

McGoey表示，特别是在亚洲，iCapital与基金经理之间存在一些独特的工作流程，例如本地化的认购处理和定制化的产品报告，而人工智能 (AI) 可以处理大量的数据抓取工作并实现报告自动化。

他强调，在驾驭动荡的市场时，多元化投资对于构建一个有韧性、均衡的投资组合至关重要。这能确保当某项特定投资因地缘政治风险遭遇阻力时，其他资产类别可以提供稳定的对冲效果。

McGoey指出：“如果你长期关注投资，并且在私募市场中保持良好的多元化配置，你将会对最终的结果感到非常满意。我们坚信，从长远来看，投资趋势总是向上的。”