奕丰拟将股息派发率提至40%，认为中国跨境业务监管收紧影响甚微

公司预计2026财年将派发每股0.12新元的总股息

奕丰主席兼集团首席执行官 Lim Chung Chun 表示：「这是我们今年感到安心的数字，也是我们决定宣布派发更高股息的原因。」 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡讯】财富平台 奕丰 (iFast) 宣布，随着公司盈利能力和股东权益的增长，将把股息派发率从目前的25%逐步提高至40%。

奕丰主席兼集团首席执行官 Lim Chung Chun 在周一（7月27日）的第二季度业绩发布会上表示：「若看上半年，根据我们建议的派息水平，股息派发率约为30%。」

该公司预计2026财年将派发每股0.12新元的总股息。此前，公司已宣布第一季度和第二季度的每股股息分别为0.025新元和0.03新元。其中，第一季度的股息遵循了25%的派发率。