IHH医疗保健将在新加坡、香港和马来西亚裁员近400人

约380名员工受此次变动影响，这是其转型努力的一部分

该公司表示，临床服务、医疗保健专业人员和面向患者的团队不受影响。 图片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] IHH医疗保健因整合业务支持服务，将有近400名员工离职。

该医疗保健集团在11月4日的一份声明中表示，受影响的员工来自其新加坡、香港和马来西亚的办事处。

声明称：“作为整合的一部分，一些员工将转入重新设计的岗位，而IHH集团7万6000名总员工中约有0.5%将在新加坡、香港和马来西亚离职。”

这一数字相当于约380名员工将受影响。

IHH表示，临床服务、医疗保健专业人员和面向患者的团队不受影响。该集团补充说，患者将继续在其医院和医疗保健设施获得同等质量的护理。

在回应《海峡时报》的询问时，IHH的一位发言人表示，此次变动“涉及一系列离职安排”。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

其中包括根据其各市场惯例执行的“自愿离职献议和其他雇佣关系终止”。

该发言人以尊重IHH员工隐私为由，拒绝透露更多细节。

IHH在包括马来西亚、新加坡和印度在内的10个国家经营着190家医疗保健设施，其中89家为医院。

在新加坡运营的品牌包括Parkway、Gleneagles和Mount Elizabeth。

新加坡体力与商业雇员联合会（Singapore Manual & Mercantile Workers’ Union，简称SMMWU）秘书长Patrick Tay于11月5日表示，受影响的员工是在11月4日被告知此次整合行动的，而IHH也在同一天发布了声明。

IHH的子公司Parkway Hospitals Singapore和Parkway Laboratory Services均已加入SMMWU工会。

IHH在其11月4日的声明中表示，此次变动是其转型努力的一部分，旨在“提高一致性、效率和可扩展性”。

声明补充说，整合业务支持服务将有助于“协调流程、释放整个网络的协同效应，并将资源投向能为患者创造最大影响力的领域”。

该集团此前曾在6月宣布，将实施一个新的企业资源规划（enterprise resource planning）系统。

声明称，离职员工将获得“超出当地法定要求的支持”。

这包括更优厚的遣散配套、即时的职业转换和再就业支持，以及一个用于反馈和寻求帮助的保密渠道。

声明补充道：“IHH致力于帮助员工及其家人，确保他们在整个过渡期间能够获得实际的支持和资源，并在每一步都给予关怀和尊重。”

集团首席执行官Prem Kumar Nair在声明中表示，这个决定并非该医疗保健集团轻易做出的。

他补充说，由于技术进步、医疗保健需求增长和患者期望提高，全球医疗保健格局已变得日益复杂且瞬息万变。

他说：“为了长期持续提供高质量的患者护理，我们必须改变工作方式，建立一个更具韧性、更敏捷、更能面向未来的组织。”

IHH表示，其业务运营以及与供应商、合作伙伴和销售商的现有合同安排将不会有任何变化。

声明补充道：“任何未来的变动都将以及时和透明的方式进行沟通。”

工会为受影响员工提供支持

Patrick Tay于11月5日表示，SMMWU已提前获悉IHH整合其业务支持服务的计划。

他表示，工会一直与该医疗保健集团合作，以确保受影响的会员和员工能根据集体协议获得公平的遣散配套。

工会也确保员工根据《处理过剩人力和负责任裁员问题三方咨询意见》获得公平对待。

Patrick Tay表示，工会代表也在现场与受影响的会员和员工沟通，解答他们的疑问并提供支持。

他补充说：“公司已向工会保证，将为受影响的员工提供支持，包括职业指导和简历准备、创业建议、情感支持、再就业服务以及技能提升建议。”

他表示，工会将为受影响者提供进一步的援助和资源，包括将他们与全国职工总会（NTUC）属下的就业与职能培训中心（Employment and Employability Institute）等网络联系起来。

该中心可以为受影响的新加坡人和永久居民提供工作匹配服务、职业指导和技能提升咨询。

IHH在马来西亚交易所进行第一上市，并在新加坡交易所进行第二上市。海峡时报