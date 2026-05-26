IHH医疗保健第一季度净利润微增3%至5.28亿林吉特

该季度外币换算差额导致集团亏损7.96亿林吉特

IHH医疗保健将其第一季度营收增长归因于“对优质医疗保健服务的持续需求、更复杂的重症病例组合以及为应对通胀而进行的价格调整”。 图片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] 综合医疗保健运营商 IHH Healthcare 周二（5月26日）报告，其截至3月31日的第一季度净利润同比增长3%，至5.28亿林吉特（1.701亿新元）。

营收为66亿林吉特，同比增长4%。该集团将其归因于“对优质医疗保健服务的持续需求、更复杂的重症病例组合以及为应对通胀而进行的价格调整”。

集团补充说，于2025年7月收购的 Bayindir Healthcare 的并表也是营收增长的因素之一。

每股收益为0.0598林吉特，高于2025财年第一季度的0.0583林吉特。未宣布派发股息，与去年同期持平。

IHH Healthcare 在第一季度因海外业务产生7.96亿林吉特的外币换算差额亏损，而去年同期则为5300万林吉特的收益。

集团解释称，这笔款项“主要源于对其新加坡、印度、土耳其和欧洲业务净资产的换算”。该集团的业务遍及10个国家。

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集团补充说，其截至3月31日的财务状况受到林吉特汇率波动的影响；集团指出，在此期间，马来西亚货币对新加坡元和土耳其里拉升值。

尽管如此，集团表示，“其多元化投资组合的实力减缓了林吉特走强带来的换算影响”。

IHH Healthcare 强调，按固定汇率计算并排除特殊项目后，其第一季度核心净利润应为5.45亿林吉特，同比增长5%。

集团首席执行官 Dr Prem Kumar Nair 表示，该集团本季度的“稳健增长”得益于“在马来西亚、土耳其和欧洲以及印度的强劲表现”。

马来西亚是第一季度的主要增长动力，因为集团在该国“继续扩大医疗旅游份额，提高营收强度，同时扩展其资本高效的日间护理模式”。

与此同时，土耳其和欧洲业务在所有关键指标上均录得“强劲增长”，并且“尽管受到整个开斋节月份的影响，本地和外国需求依然强劲”。

应对新加坡市场的不利因素

然而，新加坡面临着“结构性转向公共医疗保健服务利用”所带来的不利因素。

IHH Healthcare 表示，已推出旨在稳定其在新加坡业绩的措施，预计将在2026年下半年复苏。

这些措施包括“精准定位患者”，伊丽莎白山医院将专注于更高价值、高强度的护理，而鹰阁医院和百汇东岸医院则力求提高患者数量。

集团还在扩展其日间护理和流动护理服务，以支持更广泛的院外护理战略。

与此同时，IHH Healthcare 正寻求通过“与企业建立更多合作关系、提供更具竞争力的保险配套、以及努力将医疗旅游扩展到传统客源地以外”等方式来提高新加坡的患者数量，同时保持严格的成本控制。

2025年6月，保险公司大东方（Great Eastern）暂时中止了针对IHH Healthcare旗下伊丽莎白山医院的入院预授权证书，理由是其费用高于其他私立医院。

Dr Nair 表示，“持续战略性地执行全组织的转型举措”将支持集团在2028年前实现双位数股本回报率的目标。

本月早些时候，IHH Healthcare 宣布与 Oracle 建立合伙业务，旨在将其财务、人力资源和供应链系统整合到一个支持人工智能的单一云平台中。

4月份，该集团表示将加强其在伊丽莎白山医院运营和临床护理中对人工智能（AI）的应用。

在业绩公布前，IHH Healthcare 的股价周二收盘持平于2.91新元。