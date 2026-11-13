“我会买入更多”：Jensen Huang离职后，新加坡投资者涌入Nvidia股票

经纪平台报告称，这家芯片制造商的交易热度飙升高达11倍

随着Nvidia前首席执行官Jensen Huang的离职，投资者正将注意力转向该公司的领导层和治理，特别是这对其长期战略的影响。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 当Nvidia前首席执行官Jensen Huang陷入一桩涉嫌“美人计”的间谍案的消息传出时，散户投资者Asiya Bakht迅速买入了这家全球最大芯片公司的股票。

“在Huang辞职的消息传出之前，Nvidia的股价就已经在大幅下跌，所以我一直在密切关注……当消息宣布后价格进一步下跌时，我又买入了一些，”这位52岁的投资者说道。

她目前持有的Nvidia股票价值已达五位数，并且计划向该股票投入更多资金，整个星期她都在持续买入。

“我认为这次暂时性下跌对我这样的投资者来说可能是一个重大机遇，”公关公司Beets PR的创始人说道。

她是众多新加坡散户投资者之一，这些投资者在周四（11月12日）晚间的抛售潮中涌入Nvidia，押注该公司的长期增长前景将超过围绕其首席执行官的不确定性。

当美国市场隔夜开盘时，多个经纪平台的交易活动激增，投资者大多选择逢低买入或继续持有现有头寸。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

甚至在周末有关Huang婚外情的报道出现之前，Nvidia的股价就已因人工智能股票的普遍抛售而遭受重创。

但就在人工智能股的暴跌行情收复部分失地之际，Nvidia却遭到了一项间谍指控的打击。据报道，Huang与一名被美国当局怀疑从事间谍活动的中国女商人Alice Huang有染。

之后一则治理问题又让这起国家安全丑闻雪上加霜，媒体曝出他与Nvidia医疗保健业务副总裁Kimberly Powell也有婚外情。

在这家芯片制造商的董事会面临终止其任命的压力下，Huang于周四辞职，导致Nvidia股价在美国开盘时再跌14%，收盘时下跌4.3%。

周四收盘时，Nvidia的股价本周已累计下跌11%，导致这家芯片制造商的市值在此期间蒸发了约4900亿美元。

“几分钟内”就下单买入

尽管遭遇大幅抛售，勇敢的新加坡投资者仍在周四晚上抓住了买入机会。

Syfe经纪业务主管Arpit Agal表示：“（当美国市场开盘时）价格一下跌，客户就在几分钟内下单买入。”

在周四Huang辞职的消息传出后，该平台上Nvidia的订单量飙升至前六周日均水平的约13倍。

周四交易美股的客户中，有70%都在交易Nvidia股票。

同样，FSM Global也记录到周四晚间Nvidia交易量激增。交易量增至10月份日均水平的11倍，新加坡客户仍然是该股的净买家，买卖比为1.35。

在IG Brokers，新加坡投资者的交易活动在周四达到顶峰。过去一周的交易量与前一周相比飙升了近六倍，而交易Nvidia的客户数量大约翻了一番。

交易活动的增加范围广泛，涵盖了Nvidia的现有股东、首次交易该股票的交易者以及IG的新客户。

IG Brokers客户主管Jaycee Lai表示：“投资者不一定是对Nvidia的业务失去了信心，而是在重新评估其标志性创始人Jensen Huang离职所带来的相关风险。”

他补充说，客户的交易活动表明，市场对Nvidia基本业务的信心仍然相对坚挺。

对冲押注

早在本周初Huang的丑闻爆出时，新加坡的投资者就已经在增持Nvidia的头寸。

在FSM Global，新加坡客户对Nvidia的买卖比在周一达到3.3，而10月份这一比例为1.1。

Saxo也报告称，新加坡客户仍然略微倾向于买入，周四持有Nvidia头寸的客户数量增加了约3%。

然而，与周四的抢购潮不同，本周早些时候，随着争议的发酵，投资者显得更为谨慎。

尽管Moomoo Singapore记录到11月6日至9日期间Nvidia的卖出订单和卖出股数增加了近三倍，但看跌期权合约增加了超过五倍。

尽管卖出活动有所增加，客户在这两天仍然是净买家。Moomoo指出，更广泛的科技股抛售和周一交易的通常性回升可能也是导致交易活动增加的原因。

在Syfe，看涨期权的价值也以大约九比一的比例超过了看跌期权，尽管本周看跌期权订单的比例从44%上升到47%。

Syfe的Agal表示，这表明一些投资者正在对冲他们的头寸，即使整体市场情绪仍然乐观。

在IG和Saxo，对其他科技股的溢出效应似乎有限，尽管FSM Global观察到对Nvidia竞争对手AMD和Broadcom的净买入有所增加。

焦点转向Nvidia的领导层

随着Huang的离职，投资者现在正将注意力转向Nvidia的领导层和治理，尤其是这对其长期战略的影响。

Nvidia已任命首席财务官Colette Kress为临时首席执行官，同时公司正在寻找永久替代人选。

FSM Global高级投资组合经理You Weiren表示，Huang在Nvidia的技术方向、产品战略和客户关系中扮演着核心角色，这使得任何领导层过渡都成为一项严峻的挑战。

尽管如此，他仍对Nvidia的基本面持积极态度，理由是人工智能需求持续。

然而，他警告称，在11月17日的财报发布以及定于11月18日举行的国会简报会前后，市场可能会出现进一步的波动。

并非所有投资者都已将谨慎抛诸脑后。

在一家金融服务公司担任产品经理的Marc Low，本周尚未对该股进行任何交易。

这位43岁的投资者正在观望，看公司在寻找Huang的合适继任者之际将如何度过“权力真空”期。

对于像Joel Tan这样的其他投资者来说，Huang离开Nvidia预示着其股价的末日。

这位29岁的银行家打算卖掉他持有的股票。“在Huang的领导下，Nvidia已成长为一家万亿美元市值的公司，并实现了强劲的股票表现。这种往绩是难以取代的。”