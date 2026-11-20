该部门表示，管道天然气供应已于11月12日全面恢复

裕廊岛的液化天然气接收站使新加坡能从全球进口天然气，而不仅是依赖来自马来西亚和印度尼西亚的管道天然气。 照片：《商业时报》资料

【新加坡】印度尼西亚为优先满足国内消费而削减对新加坡的出口近三周后，其管道天然气 (PNG) 供应已于11月12日全面恢复。

能源、贸易和工业部 (METI) 的一名发言人在回复《商业时报》的询问时表示：“管道天然气供应已于11月12日全面恢复。目前，我们未接到任何关于将进一步削减供应的通知。”

在对能源安全的担忧日益加剧之际，为优先满足国内能源需求，Prabowo Subianto总统的政府从10月24日起，开始削减对新加坡的天然气出口，每天减少310亿英热单位 (BBTUD)。

能源市场管理局 (能源局) 当时表示，18天内的平均削减量为每天170亿英热单位，占新加坡每日天然气需求的不到2%。新加坡的每日天然气总需求超过10000亿英热单位。

天然气占新加坡发电组合的约95%。能源、贸易和工业部长 (主管能源和工业) Tan See Leng表示，到2050年，这一比例可能降至约一半，但他预计，随着新加坡转向可再生能源，天然气仍将是基载电力的来源。

跨境电力交易，以及绿氨或氢气等替代能源，最终可能满足新加坡约40%的电力需求。

Dr Tan表示，各国必须优先考虑本国的能源需求，但这不意味着与邻国的贸易要以牺牲对方为代价。

他将新加坡的做法形容为“与邻共荣”，并表示新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国期间，将倡导更紧密的合作。

亚细安已就亚细安电网计划这一区域能源贸易项目签署了一份加强版谅解备忘录，旨在到2045年连接各成员国的电网。Dr Tan表示，在铺设、接入和维护海底电缆的规则方面，还需要做更多工作。