随着股票回购加速，机构与内部人士增持上升

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在截至10月8日的五个交易日里，超过40只主要上市公司提交了逾100份有关董事权益和主要股东持股的申报文件。 照片：TAY CHU YI, BT

在截至10月8日的五个交易日里，超过40只主要上市公司提交了逾100份有关董事权益和主要股东持股的申报文件。董事或首席执行官共申报了32笔收购和6笔脱售，而主要股东则记录了22笔收购和2笔脱售。这包括 ABR Holdings 、 AEDGE Group 、 All-Link Air & Sea 、 A-Sonic Aerospace 、 Aspial 生活服务产业群 、 Attika Group 、 胜捷企业 (Centurion Corporation) 、 国浩房地产 (GuocoLand) 、 Huationg Global 、 Megachem 、 Mooreast Holdings 、 南昌 (Nam Cheong) 、 Nera Telecommunications 、 Stamford Land Corporation 、 新达信托 (Suntec Reit) 、 TrickleStar 和 Tuan Sing Holdings 申报的首席执行官或董事收购。

股票回购

此外，在这五个交易日里，有32家主要上市公司进行了股票回购，总代价为7150万新元，其中以 大华银行 (UOB) 、 吉宝企业 (Keppel) 和 新加坡交易所 (Singapore Exchange) 领衔。 Geo Energy Resources 于10月5日回购了600万股股票，这是其有史以来最大规模的单日回购，超过了其在2026年剩余时间内回购的580万股股票总和。

胜捷企业董事持续增持股票

10月1日至7日期间，胜捷企业执行董事 David Loh Kim Kang 和 Han Seng Juan 在公开市场共购入1,077,500股股票，总值约149万新元。Loh 以79万1200新元购入57万股，使其总权益从之前的48.25%增至48.32%；而 Han 则以69万8175新元购入50万7500股，总权益从44.36%增至44.42%。

在9月30日的高盛企业日活动上，胜捷企业强调其2026财年上半年营收增长31%至1亿8490万新元，核心业务净利润增长34%至8770万新元。该集团表示，增长主要由新加坡新增床位容量、Westlite Mandai 的整合、澳大利亚 EPIISOD Macquarie Park 的贡献以及马来西亚 Harum Megah 投资组合的加入所驱动。

该演示文稿还概述了直至2028年的明确增长渠道。截至6月30日，该集团在其工人宿舍、学生宿舍、建后出租和关键员工宿舍业务领域管理着约85,528个床位和公寓单位。胜捷企业预计，到2028年，通过在新加坡、马来西亚、澳大利亚、香港和英国的开发、收购和资产增值计划，其投资组合容量将增至约107,960个床位。

南昌执行主席进一步增持间接权益

10月1日和2日，南昌执行主席 Tiong Su Kouk 通过场内交易以每股0.963新元的平均价格，共购入60万股股票，总金额为57万7500新元。这些收购使其间接权益从之前的6.81%增至6.96%，总权益则从24.09%升至24.24%。他的直接权益保持在17.27%不变。

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今年8月，南昌首席执行官 Leong Seng Keat 表示，集团的租船和造船业务使其能够选择将内部建造的船只加入船队，或在市场机会出现时将其出售。他补充说，造船问询量的增加令集团感到鼓舞。

国浩房地产主席增持间接权益

10月5日和6日，国浩房地产主席兼非独立非执行董事 Quek Leng Chan 通过 GuoLine Group Management Company 在公开市场共购入120,300股股票。这些股票以26万8269新元（即每股2.23新元）的价格购得。这笔收购使其间接权益从71.86%增至71.87%。

国浩房地产通过房地产开发和房地产投资两大引擎运营。截至2026年6月30日，其价值68.6亿新元的投资组合包括国浩大厦、国浩时代城、国浩长风城和白沙罗城。集团的开发业务在整个开发周期内创造盈利和增长资本，而其投资性房地产则提供经常性收入和更高的现金流可见度。

在2026财年，基本营运利润下降2%至3亿6720万新元，而股东应占利润减少11%至9520万新元。贷款和借款从54.8亿新元降至44.5亿新元，使资产负债率从0.44倍改善至0.39倍。

董事会还提议派发每股0.08新元的首次及末期股息，高于2025财年的0.07新元。

Attika执行主席增持间接权益

10月2日至5日期间，Attika Group 执行主席兼董事经理 Steven Tan 在公开市场共购入227,500股股票，总金额为48,778新元，平均价格约为每股0.214新元。这些收购使其间接权益从之前的74.5%增至74.6%。这家提供全面服务的商业室内装潢及机电与管道工程公司，为室内装修需求提供全面的“一站式”解决方案，服务范围涵盖设计、生产、施工、项目管理、服务和维护。

Amova持有UMS股份突破6%

10月2日，Amova Asset Management 通过一笔市场交易以581万新元购入203万股 UMS Integration 股票，将其间接权益从5.79%增至6.01%。此次收购使其间接持股从之前的5143万股增至5346万股。对 Amova Asset Management 拥有控股权的三井住友信托集团 (Sumitomo Mitsui Trust Group) 也申报了相同的间接权益。

10月7日，马来西亚证券交易所批准了 UMS Integration 高达5294万股新股的上市和报价，这些新股约占其已发行股本的5.96%，属于9月29日宣布的拟议配售计划的一部分。

UMS Integration 表示，其当前业绩尚未完全反映几项正在通过客户认证的新制造服务的全部贡献。该集团正在扩大其槟城产能，并评估在越南对精密工程、金属加工和电镀业务的拟议投资，以增加产能并缓解马来西亚的劳动力限制。两大主要客户均预计2026年和2027年的需求将实现同比增长。

BlackRock成为和记港口信托主要单位持有人

9月30日，BlackRock 通过一笔市场交易以123,582美元（约每单位0.215美元）的价格增持了574,800个和记港口信托单位。此次收购使其间接权益从之前的4.99%增至5.00%，从而使 BlackRock 成为主要单位持有人。该间接权益包括通过12家 BlackRock 子公司和投资管理实体持有的4.3574亿个单位。伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的所有权数据显示，BlackRock Institutional Trust Company 是该信托的第三大投资者，间接持有4.3574亿个单位。另外，截至10月6日，由 BlackRock 管理的 iShares Global Infrastructure ETF 持有2.2798亿个单位，市值约5020万美元，占投资组合权重0.48%。

和记港口信托 (Hutchison Port Holdings Trust) 投资、开发、运营和管理位于香港和中国的深水集装箱港口。其运营直接受到全球贸易流、基础设施连通性和地缘政治碎片化的影响。管理层已将不断变化的美国关税政策、航运路线中断以及欧美消费者信心低迷确定为货物流和出口量持续面临的不确定性。尽管存在挑战，但在盐田国际集装箱码头10%的增长支持下，该信托旗下港口在2026财年上半年的吞吐量同比增长了5%。营收及其他收入增长9.5%至61.9亿港元（7.89亿美元），而单位持有人应占利润增长85.0%至4.905亿港元。

上半年的业绩也反映了对港口容量和运营基础设施的持续投资。固定资产和在建项目的采购额从去年同期的2.163亿港元增至2.768亿港元。东港区一期将包括三个为20万吨级船舶设计的自动化集装箱泊位，同时该信托继续投资于盐田的设备、自动化和铁海联运。这些举措支持处理更大型的船舶，扩大港口网络的内陆覆盖范围，并加强华南制造业基地与国际航运路线之间的联系。

作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research。