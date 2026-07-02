2025年（私人）综合健保计划保险公司业绩走强，但复苏或仍脆弱
行业利润微薄，2025年的部分业绩可能得益于2024年9月的保费上调
- Income Insurance 的（私人）综合健保计划（IP）承保业绩实现戏剧性扭转，从2024年亏损4940万新元转为2025年盈利1880万新元。 照片：商业时报资料图
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（私人）综合健保计划（IP）的保单持有人普遍可以松一口气。大多数保险公司的承保业绩似乎已出现好转，但这是否标志着一个可持续趋势的开始仍有待观察。
其中，业绩扭转最显著的是Income Insurance，该公司公布承保利润为1880万新元，而其在2024年底的亏损超过4940万新元。
Great Eastern 的承保利润从2024年的480万新元增至839万新元。而在2023年，该公司曾亏损4480万新元。
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