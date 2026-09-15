网联宽频信托：碧山和汤申地区约2000户受影响用户的网络连接已恢复

网联宽频信托表示，光纤电缆在施工过程中受损。

【新加坡】网联宽频信托 (NetLink Trust) 在9月16日发表声明称，9月15日在碧山和汤申部分地区中断的光纤服务现已恢复。 声明补充说，此次中断影响了约2000个网络连接，其原因是一家第三方承包商在施工过程中损坏了网联宽频信托的光纤基础设施。 网联宽频信托负责设计、建设、拥有和运营新加坡全国宽带网络的无源光纤网络基础设施。

该公司在早上6点于其网站上发布的声明中表示：“我们正在对此次事件进行彻底审查，并将在调查完成后采取适当的后续行动。” 声明还指出，修复工作已于早上5点40分完成。

“我们的团队彻夜工作，以尽快、尽可能安全地恢复受影响的服务。

“我们对此次中断造成的不便深表歉意，并感谢受影响的终端用户给予的耐心和理解。”

该公司建议，如果终端用户仍遇到服务问题，请联系各自的互联网服务提供商以获得进一步协助。 有关服务中断的报告最早于9月15日午后出现在追踪服务中断情况的网站 DownDetector 上。

在9月15日晚上9点45分发布的声明中，网联宽频信托表示，受损现场的情况，包括积水和障碍物限制了对地下电缆的接触，使得恢复工作变得复杂。

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它当时补充说，其团队将连夜抢修受损电缆。

9月15日，电信公司新电信 (Singtel)、星和 (StarHub) 和 M1 在各自的社交媒体帖子中表示，此次网络中断可能影响了他们的部分用户。

星和在另一则 Facebook 帖子中称，中断是由“光纤切断”造成的，而新电信则表示，他们接到了网联宽频信托关于碧山网络中断的通知。

在同日晚上7点20分左右的更新中，新电信补充说，其移动服务未受此次中断影响，运营正常。

网联宽频信托此前在4月份也经历过一次光纤服务中断，当时新加坡中部和东北部的5000个宽带连接受到影响，中断时间长达约20小时。

该电缆损坏事件还影响了巴士的预计到达时间系统，导致该系统在巴士站和手机应用程序上显示的巴士到站时间不准确，候车时间过长。

陆路交通管理局 (Land Transport Authority) 当时表示，光纤服务电缆是在南北交通廊道项目的施工过程中受损的。海峡时报