新加坡证券投资者协会：投资者应警惕可能的“南宁式”投资计划
诈骗分子可利用人工智能等工具冒充政府官员
- 投资者应先调查、独立核实，绝不能让贪婪、保密、友谊或压力凌驾于常识之上。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡证券投资者协会 (Sias) 提醒广大投资者，切勿参与俗称的“南宁计划”或类似的投资安排，这些计划通过招募新参与者来承诺低风险、高回报。
有关报告称，投资者会被介绍给据称是海外独家的投资机会。
这些投资机会有时还声称，其推广者与政府官员有秘密联系，并与政府支持的项目或经济发展计划相关。
投资者还应警惕，诈骗分子可能利用人工智能等先进工具冒充政府官员。
潜在参与者可能会受邀前往中国等海外国家，听取推介并与现有投资者会面。
Sias强烈敦促投资者保持高度警惕，因为投资领域最重要的原则之一是：如果一个投资机会听起来好得令人难以置信，那它很可能就是假的，而且多半是骗局。
当出现以下情况时，投资者应特别警惕：
- 投资项目承诺提供超高回报或几乎有保证的回报；
- 其确切的基础业务无法得到独立核实；或
- 鼓励参与者招募朋友、亲戚和熟人，以赚取异常高的佣金或在组织中晋升级别。
一个计划即使据称已运作多年，也未必能证明其合法性。
同样，即使一些早期参与者可能收到了款项，也不能证明其合法性。因为庞氏骗局和金字塔式骗局的一个典型特征就是，早期参与者的收益来自后期参与者的资金。
这种支付方式会制造出投资真实的假象，并鼓励现有成员介绍更多人加入。当新资金流入减缓或停止时，这种模式便难以为继，整个金字塔结构就会崩溃。
投资者还应高度警惕那些声称与政府机构或重大国家发展项目有关，但却只对少数特权人士开放的投资机会。
一个真正由政府支持的投资项目，应该能够通过官方渠道进行独立核实。投资者绝不应将招募者提供的照片、演示文稿、文件、推荐信或声明作为充分的证据。
Sias尤其关注通过人际关系进行的招募活动。投资者自然会更信任朋友、同事和家人。
然而，推荐该投资的人可能真心相信这个计划。
这个人可能没有意识到自己已成为招募新参与者机制的一部分。请记住：友谊不能代替尽职调查。
在转账之前，投资者应先问自己以下几个基本问题：
- 我投资的到底是什么？
- 谁持有我的资金？
- 经审计的财务报表在哪里？
- 这项投资由谁监管？
- 承诺的回报是如何产生的？
- 我可以自由撤回我的投资吗？
- 为什么我招募其他投资者就能获得奖励？
如果无法获得令人满意且可独立核实的答案，投资者就应该立即退出，不要因为高回报的诱惑而留下。
市场上总会有各种看似风险很小却能带来巨额财富的计划。
它们的名称、地点和推销说辞可能会变，但根本的警示是不变的：高回报必然伴随着高风险。没有任何秘密投资公式可以无限期地产生巨额的、有保证的利润。
投资者必须通过学习掌握投资知识，以便做出明智的决定，而不是急于将钱投出去。
投资者应先调查、独立核实，绝不能让贪婪、保密、友谊或压力凌驾于常识之上。
在投资前，投资者必须始终做到多问、多查、多确认。
作者是Sias的总裁兼首席执行官
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