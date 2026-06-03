张志贤：淡马锡投资组合公司和新交所也必须创造价值，而不仅是注入资金

其主席指出，外界必须决定这家投资公司是否应在本地股市投入更多或更少。

淡马锡主席张志贤（中）表示，淡马锡会投资其投资组合公司，也会与它们共同投资。 照片：BT 资料图

【新加坡】淡马锡时常因在新加坡证券交易所“过于主导”而面临批评，其主席张志贤表示，这是这家投资公司必须应对的问题。

在周二（6月2日）的一次内容广泛的采访中，他被问及，鉴于政府近期为提振流动性并大力吸引投资者回归而采取的措施，淡马锡是否可以在本地股市中发挥更大的作用。

他还就淡马锡是否能为扶持新加坡企业并在本地上市方面做出更多贡献发表了看法。截至2025年3月31日，淡马锡的投资组合净值已创下4340亿新元的历史新高。

“我们确实在寻找优秀的公司，我们也会投资于优秀的本地公司。”这位71岁的前内阁部长于去年10月成为淡马锡第五任主席，他说道。

“外界必须决定希望淡马锡做什么。有时，人们会指责我们，说我们的（投资组合）公司已经占据了股市的很大一部分。所以你们必须决定是否希望我们做得更多，但无论如何，我们都会以多种方式为新加坡经济做出贡献。”

他指出，淡马锡的所有投资组合公司，无论上市与否，都拥有自己的董事会和管理层，并自行做出决策。

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“淡马锡与它们的关系是股东关系。我们从宏观角度为它们提供建议和见解。在需要时，我们对它们进行投资；当它们投资时，我们也会与它们共同投资。”Teo说。

他补充说，淡马锡旗下负责募集和管理基金的业务部门，与新加坡交易所（SGX）有合作关系。

Teo强调，最重要的是，淡马锡的投资组合公司和证券交易所都必须提供并创造内在价值。

他说：“如果内在价值不存在，你就不能仅仅通过投入更多资金来推高它。我很高兴看到新交所（SGX）一直采取这种方法。他们能够找到具有内在价值、提供良好价值的公司，并帮助它们以吸引投资的方式进行自我推广。”

“（这）也使交易所本身更具吸引力，从而吸引那些能够创造价值的公司前来上市。”

成为颠覆者，而非被颠覆者

随着人们日益担忧人工智能导致失业和企业重组，Teo被问及淡马锡如何在创造回报与履行社会责任、保障民生之间取得平衡。

他分享道，今年早些时候，淡马锡曾带领其投资组合公司的首席执行官们前往硅谷，进行为期一周的访问，拜访了当地一些人工智能公司，以及寻求人工智能应用领域的公司。

他指出：“此行的目的是（让他们）亲眼看看人工智能发展的核心地带之一正在发生什么，并思考如何调整各自公司的战略以将这一趋势纳入考量，从而成为颠覆者，而非被颠覆者。”

他补充说，让投资组合公司有更深入的了解，也有助于他们帮助员工为未来的挑战做好准备。

“这不仅是公司的机遇，也是员工学习新技能、提高生产力和效率、并做出更大贡献的机遇。”

在增长与韧性之间寻求“合理平衡”

在他加入董事会一个多月后，淡马锡宣布将进行重组，并设立独立实体来管理三个不同的投资组合领域。

这三个领域分别是：全球直接投资、总部位于新加坡的淡马锡投资组合公司，以及合伙业务、基金和资产管理公司。

这三个领域的资产划分比例分别约为40%、40%和20%，这也反映了淡马锡目前的资产分布情况。

Teo说：“这使我们能够更精准地聚焦于我们投资组合中的每一个领域。这让它们能以各自的方式发展和成长，为淡马锡和新加坡创造最大价值。”他补充说，必须在增长和韧性之间取得“合理平衡”。

至于动荡的全球环境是否影响了淡马锡的继任计划，该主席表示，这次重组为高层管理人员发展其领导才能提供了机会。

他说：“部分决策权和投资权已经下放给这些业务集团。他们将在集团内部拥有更大的决策能力，以及更高的响应度和灵活性。因为随着市场变化，他们可以更快、更敏捷地做出决策和采取行动。”

深入实地

在担任淡马锡主席的第一年里，Teo访问了公司的所有海外办事处，包括北京、伦敦、纽约和旧金山。

他表示，这些办事处非常重要，因为它们能让派驻当地的高管更好地了解当地的实际情况。

“我们在每个办事处都派驻了优秀的人才。他们非常了解自己所在的市场。你不能只在新加坡远程操作，仅通过阅读来了解情况。你必须亲身进入市场，才能做出明智的建议和决策，因此我们在每个办事处都配备了优秀的人才。”

当The Business Times问及是否有计划在未来增设新的办事处地点时，Teo表示这方面存在一定的空间。

他说：“例如，我们目前在中东还没有设立办事处，我们正在积极研究此事，并在寻找合适的时机。”

“（但）这不仅仅是为了地域扩张，也不仅仅是为了让版图看起来更漂亮。这个地方必须是我们认为有机会、并希望进行投资的地方。”