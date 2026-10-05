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iX Biopharma 将120万美元债务转为股份，为美国业务扩张保留现金

该公司获美国政府4100万美元合同，用于资助其专利镇痛药物

Deon Loke

Deon Loke

Published Mon, Oct 5, 2026 · 09:09 AM
    • iX Biopharma 的 Wafermine 是一种非阿片类舌下氯胺酮薄片，用于治疗急性中度至重度疼痛。
    • iX Biopharma 的 Wafermine 是一种非阿片类舌下氯胺酮薄片，用于治疗急性中度至重度疼痛。 照片来源：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （新加坡讯）凯利板上市制药公司 iX Biopharma 于周一（10月5日）宣布，通过发行新股的方式，将一笔170万澳元（120万美元）的债务转为股本。

    该公司于10月3日与澳大利亚私人企业家 Vincent Lee 达成协议，此举旨在保留集团的现金资源，以加速其在美国的战略扩张。

    根据协议，公司将以每股0.5627新元的价格，配发并发行2,682,779股新股，以全额清偿该笔债务。该发行价为10月2日在新加坡交易所完成交易的成交量加权平均价。

    Vincent Lee 本身为公司现有股东，交易完成后，他在公司扩大后已发行股本中的持股比例将从约0.19%增至0.44%。

    董事会强调，保留现金对于执行集团近期在美国的增长计划至关重要。iX Biopharma 最近获得美国政府一份价值4100万美元的开发合同，以资助其用于治疗急性中度至重度疼痛的专利舌下氯胺酮薄片 Wafermine

    该公司也正通过从澳大利亚搬迁制造业产业群设备，来建立其在美国医药市场的商业影响力。

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    虽然此次操作不会筹集任何资金，但公司将受益于更稳健的资产负债表。

    公司指出，债权人决定接受股票以代替现金还款，反映了他“对集团战略和长期前景的信心”。

    这批新股将根据股东在2025年10月常年股东大会上批准的一般性股票发行授权进行配发。

    iX Biopharma 的股价上周五收于0.56新元，上涨0.01新元，涨幅为1.8%。

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