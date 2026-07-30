怡和合发进行战略评估，提议派发特别股息及丰田股票实物分派

本期总股息约为每股1.01美元，尚待股东批准

该集团的基础利润也录得11%的跌幅，至4.73亿美元。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage, 简称JC&C) 提议派发每股约0.73美元的特别股息，其中包括现金入息以及实物分派其持有的日本汽车制造商Toyota Motor Corporation的剩余股份。此举旨在优化公司投资组合的重点，并提高股东回报。

每股0.37美元的现金入息，资金来源于怡和合发今年4月脱售在东京上市的丰田股票；而实物分派的约720万股丰田普通股，价值约为每股0.36美元。

加上已宣布的每股0.28美元中期股息（与去年同期持平），本期总股息约为每股1.01美元，尚待即将在特别股东大会（extraordinary general meeting, 简称EGM）上获得的股东批准。

该集团于周四（7月30日）发布截至6月30日的上半年财务报告，并同时宣布了上述消息。

首席执行官 Freddy Lee 表示：“今天宣布的特别股息……反映了我们更清晰的资本配置理念。”

实物分派为股东提供了直接参与标的投资的所有权并分享其未来价值，或将该投资变现的机会。

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怡和合发的中期股息将于10月5日派发。有关特别股息和实物分派的特别股东大会的更多详情将在稍后公布。

此举与一项更广泛的战略评估相符，在该评估下，怡和合发提议更名为 Jardine Matheson Southeast Asia。

Lee 表示：“展望未来，随着我们通过各种机会重塑投资组合，以优化重点并提高回报，集团将审慎评估其资本结构，并将减少公司净债务作为优先事项。”

上半年基础利润下降11%

在同一份公告中，怡和合发报告其基础利润同比下降11%至4.73亿美元，低于去年同期的5.29亿美元。

该集团还公布，在截至6月30日的上半年，其净利润下降2%至3.63亿美元，去年同期为3.71亿美元。

这主要是由于业务贡献下降了7%，反映出印尼业务的贡献减少，其联营公司阿斯特拉（Astra）的采矿解决方案和重型设备业务面临严峻挑战。此外，新加坡的合发（Cycle & Carriage）业务贡献也有所下降。

利润下降的原因还包括股息收入减少，以及去年同期确认的非经常性外汇收益在本期不再出现。

上半年每股盈利为0.92美元，较去年的0.94美元下降2%。

这六个月的收入下降8%至100亿美元，去年同期为108亿美元。这主要是由于阿斯特拉的采矿解决方案和重型设备业务表现疲软，其Martabe矿场一度暂停运营，导致黄金销售中断。

Lee 表示：“预计印尼的经营环境在今年剩余时间里将继续面临宏观经济的阻力。”

“尽管如此，我们对阿斯特拉和印尼的长期基本面充满信心，并致力于与阿斯特拉合作以提升业绩。”

Lee 补充说，越南的增长势头预计将保持积极。

在周四消息公布前，怡和合发的股价收盘上涨0.23新元或0.8%，报28.33新元。