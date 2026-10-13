Jardine Matheson上调2026年盈利指引，每股收益高达5.65美元

公司亦以3.3亿美元收购其尚未持有的金门建筑 (Gammon Construction) 剩余50%股权

Jardine Matheson表示，收购金门建筑的交易预计将从第一年起“小幅增厚”收益。 图片来源：路透社

【新加坡】Jardine Matheson于周二（10月13日）表示，预计其2026年每股收益（EPS）将介于5.50美元至5.65美元之间，这反映了其投资组合的表现强于此前预期。

该公司此前预计每股收益约为5.33美元。公司表示，在根据2025年的资产处置和重分类进行调整后，新的预测区间将较当年的每股收益增长3%至6%。

Jardine Matheson周二亦表示，已从Balfour Beatty手中收购金门建筑 (Gammon Construction) 50%的股份，成为其唯一所有者，作价2.5亿英镑（3.3亿美元）。相关款项将分三期支付：于周二交易完成时支付第一笔，后续分别于明年12月31日和2028年12月29日支付。

Jardine Matheson表示，该交易预计从第一年起就将“小幅增厚”收益，并补充说，交易价格不受交割后调整的影响。公司此次收购的金门建筑业务，将包括其所有未来的股息权益以及资产负债表上的现金。

Jardine Matheson表示，金门建筑是一家主要在香港和新加坡运营的亚洲建筑和工程公司，此次收购“增强了怡和工程与基建（JE&I）的增长和规模”。Jardine Matheson自1969年以来一直是金门建筑的投资者。

JE&I将全资拥有的怡和工程公司 (Jardine Engineering Corporation) 和金门建筑，与两项合资资产——怡和迅达 (Jardine Schindler) 和香港空运货站 (Hactl)，整合到一个新的平台中。

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该平台由金门建筑和怡和工程公司的前首席执行官Kevin O’Brien领导，并计划通过“有针对性的”并购（从收购金门建筑开始）来支持其增长。

O’Brien表示，他预计金门建筑有“重大机遇”继续其增长轨迹。这可以通过把握更广泛的区域增长趋势来实现，包括来自人工智能对配套基础设施的需求、对能源和可持续解决方案的需求，以及亚洲加速的工业化进程。

Jardine Matheson首席执行官Lincoln Pan表示：“我们的目标仍然是在未来几年内，通过专注于扩大亚洲可控盈利和业务能力的战略投资，将JE&I的盈利翻一番。”

周一，Jardine Matheson股价收盘下跌1.6%，即0.90美元，报55.83美元。