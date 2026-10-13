Jardine Matheson上调2026年盈利指引，每股收益高达5.65美元
公司亦以3.3亿美元收购其尚未持有的金门建筑 (Gammon Construction) 剩余50%股权
- Jardine Matheson表示，收购金门建筑的交易预计将从第一年起“小幅增厚”收益。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Jardine Matheson于周二（10月13日）表示，预计其2026年每股收益（EPS）将介于5.50美元至5.65美元之间，这反映了其投资组合的表现强于此前预期。
该公司此前预计每股收益约为5.33美元。公司表示，在根据2025年的资产处置和重分类进行调整后，新的预测区间将较当年的每股收益增长3%至6%。
Jardine Matheson周二亦表示，已从Balfour Beatty手中收购金门建筑 (Gammon Construction) 50%的股份，成为其唯一所有者，作价2.5亿英镑（3.3亿美元）。相关款项将分三期支付：于周二交易完成时支付第一笔，后续分别于明年12月31日和2028年12月29日支付。
Jardine Matheson表示，该交易预计从第一年起就将“小幅增厚”收益，并补充说，交易价格不受交割后调整的影响。公司此次收购的金门建筑业务，将包括其所有未来的股息权益以及资产负债表上的现金。
Jardine Matheson表示，金门建筑是一家主要在香港和新加坡运营的亚洲建筑和工程公司，此次收购“增强了怡和工程与基建（JE&I）的增长和规模”。Jardine Matheson自1969年以来一直是金门建筑的投资者。
JE&I将全资拥有的怡和工程公司 (Jardine Engineering Corporation) 和金门建筑，与两项合资资产——怡和迅达 (Jardine Schindler) 和香港空运货站 (Hactl)，整合到一个新的平台中。
该平台由金门建筑和怡和工程公司的前首席执行官Kevin O’Brien领导，并计划通过“有针对性的”并购（从收购金门建筑开始）来支持其增长。
O’Brien表示，他预计金门建筑有“重大机遇”继续其增长轨迹。这可以通过把握更广泛的区域增长趋势来实现，包括来自人工智能对配套基础设施的需求、对能源和可持续解决方案的需求，以及亚洲加速的工业化进程。
Jardine Matheson首席执行官Lincoln Pan表示：“我们的目标仍然是在未来几年内，通过专注于扩大亚洲可控盈利和业务能力的战略投资，将JE&I的盈利翻一番。”
周一，Jardine Matheson股价收盘下跌1.6%，即0.90美元，报55.83美元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Companies still in search of AI use cases with worthwhile ROI, says Broadcom’s CEO
Malaysian king buys stake in Singapore-listed mining firm expanding into rare earths
Once staunchly pro-China, Malaysian Chinese businesses are now distancing themselves from Beijing
Singapore’s wealth management success should extend to everyday families