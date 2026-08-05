怡和合发派发丰田股票：何为实物分派？为何选择这一罕见方式？

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此次实物分派约720万股丰田普通股，每股价值约0.36美元。

怡和合发退出非核心股权的举措，可能与有关该公司正探讨出售其在新加坡和马来西亚汽车经销网络的报道相符。 照片：商业时报资料图

【新加坡】 怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage, 简称JC&C) 近期提议派发每股约0.73美元的特别股息，其中包括一笔现金入息，以及直接以实物分派形式派发其持有的日本汽车制造商丰田汽车公司 (Toyota Motor Corp.) 的剩余股份。

每股0.37美元的现金入息，资金来源于怡和合发在4月份脱售其在东京上市的丰田股票，而实物分派的约720万股丰田普通股，每股价值约0.36美元。此举旨在优先调整公司的投资组合重点，并提高股东回报。

加上维持不变的0.28美元中期普通股息，总派息额达到每股1.01美元。消息公布后，怡和合发的股价在盘中交易中飙升超过7%。

在常规的企业操作中，公司通常会先出售资产换取现金，然后再派发全现金的特别股息。

然而，实物分派让股东有机会直接参与相关投资的所有权并分享其未来价值，或者将该投资变现。

《商业时报》探讨了怡和合发选择实物分派的可能原因，以及此举对公司及其散户投资者的影响。

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何为实物分派？

实物分派是指将资产直接分配给股东，而不是先将其转换为现金。在这次的分派中，投资者每持有100股怡和合发股票，将获得约1.828股在东京证券交易所上市的丰田股票。

怡和合发也提供了一个现金选项。不愿处理在东京上市的零股的股东，可以选择将他们应得的丰田股票变现，并收取净现金收益。

为何选择实物分派？分析师怎么说

分析师告诉《商业时报》（BT），实物分派可以实现两个明确的企业目标。

麦格理资本 (Macquarie Capital) 的亚细安股票研究主管 Jayden Vantarakis 说：“首先，简化怡和合发这个实体，使其成为一个更清晰、更精简的中间控股公司。其次，将所有较小的投资控股整合到怡和控股 (Jardine Matheson) 旗下。”

母公司怡和控股 (Jardine Matheson Holdings, 简称JMH) 持有怡和合发约86%的多数股权。基于其地位，JMH将直接把绝大部分被分派的丰田股权吸收到其母公司的资产负债表中。

怡和合发宣布，JMH将持有其从此次分派中获得的任何丰田股票。

Vantarakis 说：“怡和控股计划保留其收到的股票，因为与丰田的关系对集团很重要。因此，这种结构既能为少数股东实现价值，又能维系双方的关系。”

对JMH而言，主要优势在于维持与丰田的直接商业联系，同时避免公开市场出售所带来的摩擦或现金拖累。

正如 Vantarakis 所指出的，这也标志着怡和集团首次进行实物分派，拓宽了其资本管理工具。

星展银行 (DBS) 分析师 Elizabelle Pang 在7月31日的一份报告中表示，此次特别股息“反映了怡和合发在进行战略评估后，调整了其资本配置策略，将出售丰田股权的收益直接返还给股东”。

对散户股东的影响

对于少数散户股东而言，实物分派的优势在于投资者可以选择保留对这家全球汽车业巨头的直接股权投资。

然而，代价是需要处理外国本籍的零股，并在出售时管理日元汇率风险。

这次特别派息也恰逢怡和合发更名为 Jardine Matheson South-east Asia。

该公司此前已退出Siam City Cement等非核心股权，并削减了在Vinamilk的持股。此次分派丰田股票，是其投资组合简化过程中的又一举措。

此举可能也与有关怡和合发正探讨出售其在新加坡和马来西亚汽车经销网络的报道相符，这些网络包括为Mercedes-Benz、Mitsubishi、Kia、Citroen和Peugeot等豪华品牌的长期分销业务。