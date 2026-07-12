从珠宝回收到数字黄金——ValueMax着眼于深化其在新加坡黄金供应链中的地位

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该公司计划打造其面向客户的金条零售商形象

ValueMax零售与贸易董事经理Yeah Lee Ching表示，鉴于公司在本地市场的多代历史和专业知识，公司处于有利地位，能够捍卫其市场份额。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 随着新加坡贵金属市场竞争日益激烈，典当连锁店 ValueMax Group 计划深化其在整个黄金供应链中的地位——从珠宝回收到数字黄金交易。

这家主板上市公司已通过业务转型，超越其传统的典当业务，实现了盈利基础的多元化。数十年来，公司业务已扩展至零售、珠宝与黄金交易以及放贷领域。

ValueMax零售与贸易董事经理Yeah Lee Ching告诉《商业时报》（The Business Times），随着业务的增长，公司正积极适应不断变化的消费者偏好。