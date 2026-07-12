The Business Times
business-time-50
TOPLINE

从珠宝回收到数字黄金——ValueMax着眼于深化其在新加坡黄金供应链中的地位

该公司计划打造其面向客户的金条零售商形象

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Benicia Tan

Published Sun, Jul 12, 2026 · 12:00 PM
    • ValueMax零售与贸易董事经理Yeah Lee Ching表示，鉴于公司在本地市场的多代历史和专业知识，公司处于有利地位，能够捍卫其市场份额。
    • ValueMax零售与贸易董事经理Yeah Lee Ching表示，鉴于公司在本地市场的多代历史和专业知识，公司处于有利地位，能够捍卫其市场份额。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 随着新加坡贵金属市场竞争日益激烈，典当连锁店 ValueMax Group 计划深化其在整个黄金供应链中的地位——从珠宝回收到数字黄金交易。

    这家主板上市公司已通过业务转型，超越其传统的典当业务，实现了盈利基础的多元化。数十年来，公司业务已扩展至零售、珠宝与黄金交易以及放贷领域。

    ValueMax零售与贸易董事经理Yeah Lee Ching告诉《商业时报》（The Business Times），随着业务的增长，公司正积极适应不断变化的消费者偏好。

    此翻译对您是否有帮助？

    ValueMaxGoldprecious metalsTopline

    TRENDING NOW

    Recent cuts at e-commerce platforms such as Shopee is signalling shifting business priorities.

    E-commerce job cuts signal S-E Asia’s shift from scaling to deeper user engagement

    Koh Boon Hwee says humans have accepted that robots can take over the most repetitive, manual tasks, but are nervous about AI, which can also think.

    With AI, it’s not about coding better; workers need to think better: Koh Boon Hwee

    In hiring for AI-fluent users, companies will do well to better define and test applicants on their capacity for human oversight.

    Employers want AI-fluent employees. Hiring them is the challenge

    Philippine’s Maharlika support for Petron through a credit facility shows the sovereign fund’s role in the nation’s energy security.

    Early payout from Philippines’ Maharlika Investment Fund raises eyebrows over its true nature

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More