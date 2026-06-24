摩根大通任命新的东南亚投资银行业务联席主管

Kelvin Goh 与 Alfons Halim 将共同领导此项业务，该银行视该地区为重要的战略市场

数据显示，2025年，在除日本外的亚太地区，摩根大通的股权资本市场承销业务排名第二，交易活动排名第三。 图片来源：路透社

[新加坡] 摩根大通已任命两名资深银行家担任其东南亚投资银行业务的联席主管，该任命立即生效。

摩根大通的一位发言人于周三（6月24日）证实，亚太区金融机构业务主管 Kelvin Goh 和亚太区投资银行房地产业务主管 Alfons Halim 将在保留现有职位的同时，兼任联席主管的新职务。

两人将继续常驻新加坡。

此次任命之际，该行现任东南亚投资银行业务主管 Vineet Mishra 将从新加坡调往伦敦，出任该行欧洲、中东和非洲地区私募资本咨询与解决方案团队的一个高级新职位。

Mishra 于2011年加入摩根大通，在过去五年中一直领导东南亚的投资银行团队。在他的新职位上，他将负责发起和执行交易，同时为更广泛的业务提供支持。

Goh 于2022年加入摩根大通，负责领导其亚太区金融机构业务；Halim 则自2024年起领导该行的房地产业务。

两人将结合其行业专长与客户关系，共同管理这一被该行视为具有重要战略意义的市场。

根据 London Stock Exchange Group 在1月份发布的数据，2025年，摩根大通在除日本外的亚太地区股权资本市场承销业务方面排名第二，在交易活动方面排名第三。