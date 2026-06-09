The Business Times
business-time-50

吉宝进军韩国数据中心市场，将开发60兆瓦绿地项目

这是其私募基⾦吉宝数据中心基金III（Keppel Data Centre Fund III）的第二笔投资。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Jun 9, 2026 · 10:12 AM
    • 吉宝的私募基⾦已在首尔都市圈内的安山市获得土地，用于开发绿地数据中心。
    • 吉宝的私募基⾦已在首尔都市圈内的安山市获得土地，用于开发绿地数据中心。 图片来源：KEPPEL

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】 吉宝（Keppel） 于周二（6月9日）宣布，已通过其私募基⾦吉宝数据中心基金III（Keppel Data Centre Fund III, 简称 KDCF III），战略性地进入韩国的数字基础设施领域。

    该基金已在首尔都市圈（Seoul Metropolitan Area, 简称 SMA）内的安山市获得土地，用于开发一个60兆瓦（MW）的绿地数据中心。

    根据该交易，KDCF III 将收购一个拥有该土地的特殊目的公司（special purpose vehicle）中约73%的有效股权。

    剩余27%的股份由韩国开发商 Shinyoung、NH Securities 以及建筑公司 Hyundai E&C 持有。

    吉宝表示，该计划中的可支持人工智能的设施已获得必要的施工许可和电力批准，目标是在2030年前投入服务。

    该数据中心建成后将为超大规模数据中心运营商、云服务提供商和企业客户提供服务。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    此举标志着吉宝在韩国的首个数据中心项目。截至2025年底，其投资组合包括39个数据中心，总电力容量超过800兆瓦，其中包括在建项目。

    吉宝互联互通部门首席执行官 Manjot Singh Mann 指出，在云服务提供商和超大规模数据中心运营商的强劲需求，以及首尔都市圈新增供应有限的双重推动下，韩国是一个“极具吸引力的增长市场”。

    吉宝数据中心首席投资官 Lee Hui Fang 表示，激增的人工智能工作负载与首尔都市圈电力受限的市场相结合，为公司创造了一个有吸引力的切入点。

    她补充道：“通过在一个已准备好动工的地块上获得稀缺的电力资源，我们正利用自身在数据中心基金管理和开发方面的深厚能力，以抓住韩国数字化转型的全部上行潜力。”

    该项目是 KDCF III 的第二笔投资。

    截至2025年底，KDCF III 的管理资产（funds under management, 简称 FUM）已增至约27亿新元。吉宝互联互通部门的总管理资产约为130亿新元。

    吉宝表示，预计该协议不会对公司当前财年的每股有形资产净值或每股收益产生重大影响。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    South KoreaKeppel

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The old technology uses less electricity than centralised air conditioners is a major advantage for a resource-starved country.

    Singapore brings back 19th-century tech to beat warming climate

    Trading under the symbol SPCX, SpaceX has picked a handful of brokerage firms to distribute shares in the IPO to retail customers in the US.

    SpaceX’s US$1.75 trillion IPO: How retail investors, including those in Singapore, can buy shares

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    The rupiah sank to lows a few times in the past week, with the currency breaching the 14,000 threshold against the Singapore dollar on Wednesday.

    Strong US dollar and tariff threats ignite broad Asian currency sell-off

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More