吉宝进军韩国数据中心市场，将开发60兆瓦绿地项目

这是其私募基⾦吉宝数据中心基金III（Keppel Data Centre Fund III）的第二笔投资。

吉宝的私募基⾦已在首尔都市圈内的安山市获得土地，用于开发绿地数据中心。 图片来源：KEPPEL

【新加坡】 吉宝（Keppel） 于周二（6月9日）宣布，已通过其私募基⾦吉宝数据中心基金III（Keppel Data Centre Fund III, 简称 KDCF III），战略性地进入韩国的数字基础设施领域。

该基金已在首尔都市圈（Seoul Metropolitan Area, 简称 SMA）内的安山市获得土地，用于开发一个60兆瓦（MW）的绿地数据中心。

根据该交易，KDCF III 将收购一个拥有该土地的特殊目的公司（special purpose vehicle）中约73%的有效股权。

剩余27%的股份由韩国开发商 Shinyoung、NH Securities 以及建筑公司 Hyundai E&C 持有。

吉宝表示，该计划中的可支持人工智能的设施已获得必要的施工许可和电力批准，目标是在2030年前投入服务。

该数据中心建成后将为超大规模数据中心运营商、云服务提供商和企业客户提供服务。

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此举标志着吉宝在韩国的首个数据中心项目。截至2025年底，其投资组合包括39个数据中心，总电力容量超过800兆瓦，其中包括在建项目。

吉宝互联互通部门首席执行官 Manjot Singh Mann 指出，在云服务提供商和超大规模数据中心运营商的强劲需求，以及首尔都市圈新增供应有限的双重推动下，韩国是一个“极具吸引力的增长市场”。

吉宝数据中心首席投资官 Lee Hui Fang 表示，激增的人工智能工作负载与首尔都市圈电力受限的市场相结合，为公司创造了一个有吸引力的切入点。

她补充道：“通过在一个已准备好动工的地块上获得稀缺的电力资源，我们正利用自身在数据中心基金管理和开发方面的深厚能力，以抓住韩国数字化转型的全部上行潜力。”

该项目是 KDCF III 的第二笔投资。

截至2025年底，KDCF III 的管理资产（funds under management, 简称 FUM）已增至约27亿新元。吉宝互联互通部门的总管理资产约为130亿新元。

吉宝表示，预计该协议不会对公司当前财年的每股有形资产净值或每股收益产生重大影响。