吉宝第三季度净利增长20%；“新吉宝”盈利增15%

因账上剩余非核心资产价值下跌，首九个月利润下滑40%

“新吉宝”的利润增长，主要得益于其联通业务的强劲表现以及基础设施业务的稳定收益。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】资产管理和运营商 吉宝 (Keppel) 公布，其截至2026年9月30日的第三季度净利润增长了20%。

若不包括待脱售的非核心投资组合和已终止经营业务，“新吉宝”（公司用来指代其持续核心业务的术语）该季度的净利润同比增长近15%。

公司在周四（10月29日）发布的业务更新中表示，“新吉宝”利润的增长，得益于其联通业务的强劲表现和基础设施业务的稳定收益。

首九个月业绩

吉宝在2026年首九个月的净利润同比下降了40%。

利润下降是由于吉宝账上剩余的非核心资产总值减少了4%。该资产总值的下降是由于减值、折旧、运营和持有成本所致。

然而，在截至2026年9月30日的九个月里，“新吉宝”的净利润同比增长超过20%。这一增长主要由基础设施和联通业务的强劲表现所带动。

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吉宝首席执行官 Loh Chin Hua 表示：“随着我们继续执行作为一家专注于关键能源和数字基础设施的全球资产管理和运营商的战略，‘新吉宝’在2026年第三季度和首九个月继续表现强劲。”

首九个月的经常性收入同比增长超过10%，这得益于其资产管理业务、保荐人股权和共同投资，以及公司运营平台的改善。

在2026年首九个月，吉宝创造了3.54亿新元的资产管理费，同比增长18%。公司还完成了约45亿新元的收购和35亿新元的脱售。

其基础设施部门在首九个月的同比增长表现更为强劲。其综合电力业务的息税折旧及摊销前盈利 (Ebitda) 同比增长7%，这得益于其600兆瓦的吉宝沙克拉热电联产厂于2026年5月开始运营所作出的贡献。

其联通业务（包括数据中心组合）继续以电力受限的市场为重点。该业务部门还继续发展其技术解决方案业务，在2026年首九个月，其收入扩大至超过9亿新元，Ebitda 同比增长110%。

其房地产部门宣布今年迄今已完成超过24亿新元的非核心房地产资产变现，其中包括向吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 拟议脱售吉宝南中心 (Keppel South Central) 51%的股权。

“新吉宝”将贡献普通股息

随着吉宝分拆为“新吉宝”及其非核心投资组合，公司表示普通股息将由“新吉宝”的盈利决定。同时，公司的目标是从非核心资产变现所得的已变现收益中，派发10%至15%的特别股息。

为使市场更清楚地了解吉宝的业绩，公司还将报告其账上剩余的非核心投资组合的资产总值变化。

吉宝股价周三收盘上涨0.3%或0.03新元，至10.13新元。