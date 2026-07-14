美国恢复对伊朗的海上封锁后，海指下跌1%，吉宝、胜科与新航股价走低

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美伊敌对行动再起，Trump 概述新的 20% 霍尔木兹海峡通行费计划

【新加坡】周二（7月14日）上午，由于投资者对美国与伊朗之间连夜爆发的新一轮敌对行动反应消极，海峡时报指数 (STI) 下挫 1%。

吉宝企业 (Keppel) 在开盘后的首 40 分钟内，股价一度下跌 3.4% 至 11.20 新元；而 胜科工业 (Sembcorp) 的股价也一度下跌 2.1%至 5.51 新元。

这拖累海指一度跌至 5,415.27 点， 新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 等能源风险敞口较高的股票也下跌了约 2%。

仅有少数股票上涨，新加坡交易所整体呈现一片跌势。规模较小的能源公司如 RH Petrogas 、 Rex 和 Oiltek 均有所上涨，涨幅均超过 6%。

周二凌晨，美国重新对伊朗实施海上封锁，因两国在霍尔木兹海峡 发生交火 ，再次引发了市场对能源供应的担忧。

美国总统 Donald Trump 也宣布，将对所有通过霍尔木兹海峡运输的海运货物征收通行费。

他在 Truth Social 平台上写道：“从此刻起，美国将被称为‘霍尔木兹海峡的守护者’，但因此，并且出于公平起见，我们将对所有运输的货物按 20% 的费率获得补偿。”