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吉宝公布净利润下降59%后，其分享计划下挫4.3%

集团营收增长24.6%至38亿新元；核心“新吉宝”业务实现25%增长

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jul 30, 2026 · 11:35 AM
    • 截至下午1点17分，该股一度跌至11.35新元，每分享计划下跌0.65新元。
    • 截至下午1点17分，该股一度跌至11.35新元，每分享计划下跌0.65新元。 照片：路透社

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    【新加坡】 吉宝 (Keppel) 分享计划于周四（7月30日）收盘下跌4.3%。此前，这家资产管理公司公布其财年上半年整体净利润下降59%

    该股收盘报11.48新元，下跌0.52新元。而在前一天，该股上涨2.9%（即0.34新元），收于12新元。

    截至6月30日的上半年，其净利润为1.547亿新元，低于去年同期的3.777亿新元。

    集团业绩受到其非核心投资组合3.75亿新元净亏损的拖累。该亏损主要来自传统钻井平台资产约1.65亿新元的减值（包括扣除成本拨备回拨后的再循环外汇换算亏损）、利息成本，以及5月份M1电信出售给Simba的交易终止后所做的折旧与摊销调整。

    若不考虑非核心业务的拖累，吉宝强调，其持续经营的核心业务——公司称之为“新吉宝”——净利润增长了25%，从去年同期的约4.24亿新元增至约5.3亿新元。

    在基础设施和互联互通部门强劲的营收扩张推动下，集团营收同比增长24.6%，达到约38亿新元。

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    吉宝还宣布派发2026年上半年的中期现金股息，为每分享计划0.15新元，与去年同期持平。

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