吉宝应从已有成就中汲取信心，对范围3排放做出坚定承诺
其业务模式包括进口天然气和管理资产组合，因此其大部分排放影响属于范围3
- 吉宝在实现范围1和范围2排放净零的2050年目标方面，进度已大幅超前。 照片：KEPPEL
本文由AI辅助翻译
资产管理公司Keppel在初步减排目标上已取得良好进展，现在或许是时候提高其雄心，承诺解决其供应链中规模大得多的碳足迹问题了。
在其最新的可持续发展报告中，Keppel公布其2025年的范围1和范围2排放量为21312吨二氧化碳当量（tCO2e），与2020年的基准相比减少了87.6%。这远超其在2021年设定的中期目标，即到2030年将范围1和范围2的排放量减半。该集团在实现2050年范围1和范围2排放净零的目标方面，进度也已大幅超前。
这一进展值得称赞，其背后是强有力的脱碳战略和稳健的执行力。在2024年和2025年，Keppel承诺了50亿新元的可持续发展挂钩融资。2025年，该公司在创新方面投入了1.08亿新元，包括清洁技术的研发以及绿色和智能建筑的开发。
Keppel还设定了到2025年实现50%用电量来自可再生能源的目标。该公司在2025年实现了60.8%的电力来自可再生能源，高于2024年的40.7%。
然而，尽管取得了这些进展，Keppel在2021年设定的减排目标所涵盖的范围，尚不足集团总排放影响的百分之一。范围1排放指Keppel在运营中直接产生的温室气体，例如燃料和制冷剂的使用。范围2则涵盖了因购买热力、制冷和电力而产生的排放。
但Keppel的业务模式包括向新加坡进口天然气和管理资产组合，其中很大部分是基础设施和房地产。这意味着Keppel的大部分排放影响都属于所谓的范围3，即公司供应链中间接产生的排放，例如客户消耗天然气产生的排放，或购买建筑服务和办公设备所产生的排放。然而，Keppel的正式减排承诺并未包含范围3。
2025年，Keppel报告了与集团相关的范围3排放量为670万吨二氧化碳当量，同比增长11%。这一增长主要是由于满足新加坡电力需求的天然气销量增加，该部分占集团范围3排放的约83%。
值得肯定的是，Keppel集团一直承认并努力解决其范围3的影响。其气候战略包括减少范围3排放的计划，并针对其三大排放来源制定了详细方法。
Keppel的房地产部门甚至有一项内部承诺，即到2030年，以2020年为基准年，将采购商品和服务的范围3排放量每平方米减少20%。然而，该公司并未将此作为集团层面的正式承诺，也未报告相关进展。Keppel的可持续发展挂钩融资框架也未将范围3排放作为绩效目标。
鉴于报告标准不断演变，以及建立报告系统所需的工作量，应对气候风险和机遇对公司而言必然是一段漫长的旅程。考虑到可行性，Keppel从范围1和范围2的排放着手是恰当的。
但要成功驾驭气候转型，也需要定期重新校准以确保取得有意义的进展。Keppel面临的最大气候风险和机遇并不在于范围1和范围2排放的狭窄边界内，而在于其作为国家战略性天然气供应业务的运营商，以及庞大资产组合的管理者和运营商的供应链之中。
对范围3减排做出坚定承诺并报告进展，能为投资者和其他利益相关者提供关键信息，让他们了解该集团在应对这些风险和机遇方面的表现。
承诺总伴随着可能无法兑现的风险，但Keppel可以从其迄今在范围1和范围2上取得的成功中汲取勇气。集团已经为在范围3排放上迈出下一步奠定了大部分基础，现在只需做出承诺。
本文此前于5月29日刊登在ESG（环境、社会及治理）时事通讯中
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