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吉宝旗下子公司电信海底电缆网络 获资媒局颁发设施运营商牌照

该牌照将允许其在新加坡拥有、运营和维护电信基础设施

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Aug 11, 2026 · 06:33 PM
    • 吉宝计划通过其私人基础设施基金调动第三方资本，以支持Kruger电缆系统的发展。
    • 吉宝计划通过其私人基础设施基金调动第三方资本，以支持Kruger电缆系统的发展。 照片：YEN MENG JIIN, 商业时报

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    【新加坡】吉宝 (Keppel) 连接部门旗下的全资子公司——吉宝Kruger控股 (Keppel Kruger Holdings, KKH)——已获得新加坡资讯通信媒体发展局 (IMDA) 颁发的设施运营商 (FBO) 牌照。

    该牌照将允许这家子公司在新加坡拥有、运营和维护电信基础设施，并提供与Kruger电缆系统相关的电信服务。

    设施运营商（FBO）是指计划部署任何形式的电信网络、系统和设施，以便向其他持牌电信运营商、企业和/或消费者提供电信交换和/或电信服务的运营商。

    该资产管理公司周二（8月11日）发表声明称，Kruger电缆系统预计将连接新加坡、马来西亚、孟加拉国、印度和阿曼（塞拉莱），并在南亚各地设有分支。

    Kruger电缆系统是吉宝开发的国际海底光纤电信通信网络。该电缆系统将在新加坡西部的大士登陆，并与公司的Bifrost电缆系统使用同一个海滩人孔。

    吉宝连接部门首席执行官Manjot Singh Mann表示：「继Bifrost电缆系统于今年早些时候全面商业化之后，Kruger电缆系统进一步推进了吉宝的海底网络战略。当前，人工智能正推动对高容量、高弹性的国际连接产生前所未有的需求。」

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    该资产管理公司计划通过其私人基础设施基金调动第三方资本，以支持Kruger电缆系统的发展。

    声明指出：「该电缆系统目前正由潜在投资者进行评估，预计将在2026年底前做出投资决定。」

    在该消息发布前， 吉宝 股价周二收盘下跌0.9%或0.10新元，报11.08新元。

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