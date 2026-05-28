因提议转至主板上市，Koh Brothers Eco Engineering股价上涨32%

董事会预计此举将提升公司的信誉和知名度

董事会表示，此次转板“将更好地反映公司当前的发展阶段和未来的增长轨迹”。 图片来源：《商业时报》资料图

[新加坡]——在宣布已向新加坡交易所（SGX）提交转至主板上市的申请后， Koh Brothers Eco Engineering 的股价于周四（5月28日）上午9时40分上涨32%，即0.042新元，至0.174新元。

截至当时，约有4960万股易手。

截至上午11时15分，该股上涨27.3%或0.036新元，至0.168新元，成交量近6920万股。

该公司是建筑与房地产集团 Koh Brothers 的子公司，后者持有其54.8%的股份。

截至上午9时46分，其母公司Koh Brothers的股价上涨10%或0.04新元，至0.44新元。

Koh Brothers Eco Engineering董事会表示，在主板上市将为公司股东提升长期价值。该公司自2006年2月27日起就在新交所的凯利板（Catalist）上市。

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董事会表示，此次转板“将更好地反映公司当前的发展阶段和未来的增长轨迹”。

董事会预计，提议的转板将提升公司在客户、供应商、贷款方和潜在战略合作伙伴等主要利益相关者中的信誉和知名度。

董事会补充道，拥有主板上市地位也将在较大市值的板块中提供“更佳的同业可比性”，并巩固集团的企业形象。

今年早些时候，当其控股子公司 Oiltek 的市值突破10亿新元时，Koh Brothers Eco Engineering的股价也曾一度飙升。该公司持有Oiltek 68.1%的股份，但其自身市值仅约3.72亿新元。截至周四，该子公司的市值约为8.71亿新元。

Oiltek近期的涨势很可能是由中东冲突导致的油价上涨所推动，这使其成为首个也是唯一一个源自凯利板且市值超过10亿新元的股票。该公司于2025年6月转至主板。