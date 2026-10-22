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许兄弟生态环境工程将于10月29日转至新交所主板

公司已满足所有转板条件；8月18日已在特别股东大会上获得股东批准

Low Youjin

Low Youjin

Published Thu, Oct 22, 2026 · 07:06 PM
    • 许兄弟生态环境工程表示，在新交所主板上市能更好地反映其发展阶段和增长前景。
    • 许兄弟生态环境工程表示，在新交所主板上市能更好地反映其发展阶段和增长前景。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （新加坡）工程解决方案供应商许兄弟生态环境工程 (Koh Brothers Eco Engineering) 将于10月29日起，从新加坡交易所 (SGX) 的凯利板转至主板上市。

    该公司在周四（10月22日）提交给交易所的文件中宣布，其股票将于当天上午9点开始在主板交易。

    该公司表示，已满足新交所于6月30日授予的原则上批准所附带的所有条件。股东们已在8月18日的特别股东大会上批准了此次转板。

    自2006年2月27日起就在凯利板上市的许兄弟生态环境工程，已于5月27日提交了转板申请

    该公司当时表示，在主板上市将能更好地反映其发展阶段和增长前景，同时提升其在本地和海外投资者中的形象。

    公司补充说，此举可以提高股票流动性，扩大其投资者基础，并为未来的融资提供更多机会。

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    转板后，RHT Capital将不再担任该公司的保荐人，而SAC Capital将接任其合规顾问。

    在此次转板之前，该公司于8月18日披露了三起重大法律纠纷，可能使其面临近5760万新元的潜在负债

    这些纠纷包括：一起因仲裁反诉而可能产生2050万新元负债的合资企业纠纷；一起因涉嫌未缴资本出资而引发的2330万新元财团仲裁；以及一名前分包商就声称的非法解约和共谋提出的高达1380万新元的索赔。

    尽管存在这些法律程序，但该公司此前曾表示，这些纠纷并未对其作为持续经营实体的生存能力构成重大疑问。 

    在披露上述信息后，许兄弟生态环境工程的股价于8月18日下跌了近10%，次日又继续下跌5.8%至0.097新元。

    它是建筑和房地产集团许兄弟集团 (Koh Brothers) 的子公司，后者持有其54.8%的股权。

    周四，许兄弟生态环境工程收盘报0.066新元，下跌0.003新元，跌幅为4.4%。

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