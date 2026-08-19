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高兄弟股价因重大法律纠纷风险敞口而持续下跌

总负债风险敞口占高兄弟生态工程市值的五分之一

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Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Aug 19, 2026 · 12:19 PM
    • 周二，高兄弟生态工程披露其面临多项法律纠纷，其中包括一项合资企业 (JV) 纠纷带来的最高2050万新元风险敞口、一项2330万新元的财团仲裁，以及一项高达1378万新元的分包商索赔。
    • 周二，高兄弟生态工程披露其面临多项法律纠纷，其中包括一项合资企业 (JV) 纠纷带来的最高2050万新元风险敞口、一项2330万新元的财团仲裁，以及一项高达1378万新元的分包商索赔。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 在披露了三起可能使其面临近5760万新元潜在负债的重大法律纠纷后， 高兄弟生态工程 (Koh Brothers Eco Engineering) (简称Koh Eco) 的股价于周三（8月19日）进一步下跌。

    该股在周二下跌近10%后，于上午10时56分再跌近6%，至0.097新元。截至上午11时23分，股价报0.098新元，跌幅仍有4.9%，成交量近570万股。

    其母公司 高兄弟集团 (Koh Brothers Group) 的股价一度下跌11.1%或0.03新元，在上午9时40分触及0.24新元的盘中低点。截至上午11时23分，该股收复部分失地，报0.25新元，但仍下跌7.4%。

    周二上午，高兄弟生态工程披露了三起重大法律纠纷，使其面临近5760万新元的潜在负债，该金额占其约2.9亿新元市值的20%。

    这家工程与建筑公司披露，其面临的纠纷包括：一项合资企业 (JV) 纠纷带来的最高2050万新元风险敞口、一项2330万新元的财团仲裁，以及一项高达1378万新元的分包商索赔。

    该公司表示，新加坡高等法庭已于8月6日驳回其子公司 Koh Brothers Building & Civil Engineering Contractor (KBCE) 旨在撤销部分仲裁裁决的申请。该合资企业伙伴随后于8月7日向仲裁庭申请最终付款指令。

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    该公司计划对该分包商提起反诉，并表示目前尚未就此诉讼计提财务拨备。

    周二，高兄弟生态工程还召开了一次特别股东大会，会上股东投票赞成将公司转至新加坡交易所主板上市。

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