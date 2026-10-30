受PLQ Mall改造工程影响 Lendlease Global Reit第一季度承诺出租率微降至94.4%

其零售资产组合取得10%的正向租金复归率

【新加坡】主板上市公司Lendlease Global Commercial Reit于周五（10月30日）公布，截至9月30日的第一季度，其承诺投资组合出租率微降至94.4%，低于上一季度的94.6%。

该房地产投资信托（Reit）的管理人在向本地交易所发布的晚间业务更新中表示，这主要是由于PLQ Mall正在进行空间改造工程，导致出现暂时性空置。

在第一季度，其零售资产组合出租率下滑了约0.3个百分点至98.2%，而办公楼资产组合出租率则保持在89.1%不变。

据悉，PLQ Mall约1万6000平方英尺空间的改造工程将按计划于2026年底前完成。

管理人补充说，该Reit的零售资产组合在本季度取得了10%的正向租金复归率。

客流量和租户销售额同比分别增长了27.4%和45.5%，这主要是由于PLQ Mall的业绩被完整地计入整个季度。若不计入该购物中心，同店客流量和租户销售额则分别同比增长了6.7%和8.1%。

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管理人补充说，该投资组合的加权平均租赁期限（weighted average lease expiry）保持在健康水平，按净可出租面积计算为4.4年，按租金总收入计算为3.4年。这得益于其所称的“分布均衡的租约到期状况”。

管理人解释说，在2027财年，仅有4.8%的净可出租面积和7.7%的租金总收入面临续租。

资本管理

截至9月30日，该Reit的总借款为17亿新元，负债率从截至6月30日的38.9%降至38.7%。

其加权平均债务成本从先前报告的2026财年的每年2.75%改善至每年2.5%。管理人表示，这主要归因于与PLQ Mall相关的贷款以更低的借贷成本进行了再融资。

截至9月30日，该Reit约68%的借款据悉已进行固定利率对冲。

管理人补充说，其利息覆盖率保持在2.1倍的健康水平，而6月份永续证券再融资带来的较低综合融资成本的效益，将随着时间的推移逐步显现。

管理人表示，2027财年的其他主要机遇包括更低的合同电价带来的成本节省，以及在2026财年签约的正向租金复归率。

在该公告发布前，Lendlease Reit的单位价格周五收盘报0.545新元，无起落。