龙城创建将于7月16日转至新交所主板

通过股票配售筹集1080万新元净收益

[新加坡] 城市复兴专家 龙城创建 (Lum Chang Creations) 周一宣布，公司将于周四（7月16日）从凯利板转至新加坡交易所 (SGX) 主板上市。

龙城创建是从主板上市公司 龙城集团 (Lum Chang) 于2025年6月进行内部重组后分拆出来的。龙城集团是一家物业管理、室内设计和建筑公司。龙城创建于次月在凯利板首次亮相。

该公司于2026年2月获得新交所的原则性批准，同意其转至主板。其董事经理Lim Thiam Hooi指出，公司希望借此提升企业形象，提高在机构投资者中的知名度，并为其下一阶段的增长提供一个更强大的平台。

6月30日，龙城创建完成了3500万股的配售，配售价为每股0.759新元，筹集了约1140万新元的总收益。此举是为了在转至主板上市前增加公司的公众持股量。

该配售价较6月17日交易的成交量加权平均价0.8426新元有9.92%的折扣。

该公司表示，在1080万新元的净收益中，约有600万新元将用于探索收购、投资机会，以及建立战略联盟或合资企业。

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公司补充说，其余资金将用作一般企业营运资本，支持集团向区域市场扩张，并扩大其在高档住宅领域的室内装修以及加建和改建工程组合。

本次配售包括公司发行的1500万股新股，以及由龙城集团和Lim售出的2000万股现有股份。配售受到了包括Amova Asset Management、Ginko-AGT Global Growth Fund和Lion Global Investors在内的投资者的“热烈欢迎”。

在5月19日发布的第三季度业务更新中，龙城创建表示，截至4月30日，集团的订单总额约为1.44亿新元，并获得了为Covenant Evangelical Free Church和位于尼尔路 (Neil Road) 的峇峇屋 (Baba House) 提供服务的新合同。

在2026财年的前三季度，集团总收入为7190万新元，高于本财年上半年录得的5350万新元。

在该消息宣布前，该股周一收报0.375新元，下跌0.02新元或5.1%。