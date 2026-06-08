Lum Chang Creations表示因“市场波动”仍在评估转至主板事宜
该公司补充说，其也将暂缓红股的挂牌和报价。
- 股东在5月25日举行的特别股东大会上，批准了拟议的转板和一送一的红股发行计划。 图片来源：LUM CHANG CREATIONS
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【新加坡】凯利板上市公司Lum Chang Creations（简称LCC）于周一（6月8日）表示，在准备转至主板之际，公司“目前仍在监控和评估市场状况”，以进行其拟议的配售。
该配售旨在帮助LCC满足主板的最低股权分散和分布要求。
尽管股东在5月25日举行的特别股东大会上已批准拟议的转板和一送一红股发行计划，但这些企业行动的执行是有先后顺序的。
拟议的配售必须在转板生效前完成。此外，LCC曾设想该配售将在红股发行股权登记日或之前完成。
由于目前时间表尚不确定，LCC表示将暂缓向新加坡交易所（Singapore Exchange，简称SGX）申请红股的挂牌和报价。公司将等待配售“时间安排进一步明确”后，再设定股权登记日以确定享有红股的资格。
LCC的母公司Lum Chang Holdings（简称LCH）曾在4月30日的一份通告中指出，拟议的配售可由LCC本身、LCH及/或LCC的一位董事兼大股东进行。
LCC提醒股东和潜在投资者，关于配售的条款或时间，以及配售、转板和红股发行是否最终会完成，“尚无确定性或保证”。
董事经理Lim Thiam Hooi当时表示，此举将提升公司形象，并提高在机构投资者中的知名度。
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周五，LCC股价收盘下跌2.3%，报0.84新元，跌幅为0.02新元；而LCH的股价则持平于0.53新元。
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