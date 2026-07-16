麦格理上调海峡时报指数12个月目标至6000点，并列出其首选股

BROKERS’ TAKE

首选股包括大华银行 (UOB)、华侨银行 (OCBC) 和怡和控股 (Jardine Matheson)

根据周三5470点的指数水平计算，新目标意味着14%的市场总回报率。 照片：《商业时报》档案

[新加坡] 麦格理将其对新加坡基准海峡时报指数 (STI) 的12个月目标上调至6000点，理由是宏观经济顺风、国内利率上升以及政府扶持性市场举措构成了“健康的组合”。

这家金融服务公司在周三（7月15日）的一份报告中表示，若计入海峡时报指数4.1%的预期股息收益率，从报告发布时的5470点指数水平计算，新目标意味着14%的市场总回报率。

如果该指数达到6000点，股票将再次提供投资者长期以来所见的、相对于10年期新加坡政府债券的典型收益优势——约1.74个百分点。

宏观表现强劲，利好指数盈利

麦格理指出，根据贸易及工业部 (贸工部) 发布的国内生产总值预估数据，新加坡经济在2026年第二季度同比增长了5.7%。

这一数据远高于贸工部2%至4%的全年增长预测。

分析师表示：“这得益于科技制造业产业群的强劲表现和服务业的持续增长。”

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在与人工智能相关的强劲半导体需求支撑下，受电子和精密工程产出增加的推动，制造业产业群同比增长了12.2%。

利率上升将提振权重银行股

金融股占海峡时报指数权重的59%。麦格理表示：“金融股的走向决定了市场的走向。”

该公司上调了对银行业的展望，预计国内利率已在2026年第二季度见底。

在美元走强和美联储加息的背景下，预计未来12个月新加坡隔夜利率将上升约70个基点。

分析师指出：“强劲的实际GDP增长有利于银行业的盈利，这可能归因于存款量的增加和信贷风险的改善。”他们补充说，银行收入与利率周期仍然高度相关。

他们表示：“美元走强和美联储加息为新元利率上调提供了背景，这对指数权重股——三大银行——构成支撑。”

此外，市场还将从政府支持的“价值释放”政策中获得结构性支持，这些政策包括直接流入“股市发展计划”基金的资金，以及旨在鼓励双重上市和更多首次公开募股的举措。

首选股票

为了抓住这一增长浪潮，麦格理重点推荐了新加坡市场上的几只高信念度股票。

在指数权重股中，麦格理更青睐 大华银行 和 华侨银行 。

大华银行是其在新加坡银行业的首选投资标的，因为麦格理指出，大华银行的市盈率较星展银行 (DBS) 有20%的折让，较华侨银行则有12%的折让。

麦格理表示：“我们估计，目前大华银行对新元浮动利率资产的敞口最大，尽管所有三家银行都应能从利率上升中受益。”

其首选的其他大盘股还包括 怡和控股 、 新电信 (Singtel) 、 香港置地 (Hongkong Land) 、 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 、 牛奶国际 (DFI Retail) 以及 胜科海事 (Seatrium) 。

在中小型股方面，麦格理的首选股包括 大华继显 (UOB Kay Hian) 、 奕丰集团 (iFast) 、 丰益国际 (Frencken) 、 UMS控股 (UMS) 以及 丰益农业 (Bumitama Agri) 。