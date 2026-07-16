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麦格理上调海峡时报指数12个月目标至6000点，并列出其首选股

首选股包括大华银行 (UOB)、华侨银行 (OCBC) 和怡和控股 (Jardine Matheson)

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Deon Loke

Deon Loke

Published Thu, Jul 16, 2026 · 01:39 PM
    • 根据周三5470点的指数水平计算，新目标意味着14%的市场总回报率。
    • 根据周三5470点的指数水平计算，新目标意味着14%的市场总回报率。 照片：《商业时报》档案

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    [新加坡] 麦格理将其对新加坡基准海峡时报指数 (STI) 的12个月目标上调至6000点，理由是宏观经济顺风、国内利率上升以及政府扶持性市场举措构成了“健康的组合”。

    这家金融服务公司在周三（7月15日）的一份报告中表示，若计入海峡时报指数4.1%的预期股息收益率，从报告发布时的5470点指数水平计算，新目标意味着14%的市场总回报率。

    如果该指数达到6000点，股票将再次提供投资者长期以来所见的、相对于10年期新加坡政府债券的典型收益优势——约1.74个百分点。

    宏观表现强劲，利好指数盈利

    麦格理指出，根据贸易及工业部 (贸工部) 发布的国内生产总值预估数据，新加坡经济在2026年第二季度同比增长了5.7%

    这一数据远高于贸工部2%至4%的全年增长预测。

    分析师表示：“这得益于科技制造业产业群的强劲表现和服务业的持续增长。”

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    在与人工智能相关的强劲半导体需求支撑下，受电子和精密工程产出增加的推动，制造业产业群同比增长了12.2%。

    利率上升将提振权重银行股

    金融股占海峡时报指数权重的59%。麦格理表示：“金融股的走向决定了市场的走向。”

    该公司上调了对银行业的展望，预计国内利率已在2026年第二季度见底。

    在美元走强和美联储加息的背景下，预计未来12个月新加坡隔夜利率将上升约70个基点。

    分析师指出：“强劲的实际GDP增长有利于银行业的盈利，这可能归因于存款量的增加和信贷风险的改善。”他们补充说，银行收入与利率周期仍然高度相关。

    他们表示：“美元走强和美联储加息为新元利率上调提供了背景，这对指数权重股——三大银行——构成支撑。”

    此外，市场还将从政府支持的“价值释放”政策中获得结构性支持，这些政策包括直接流入“股市发展计划”基金的资金，以及旨在鼓励双重上市和更多首次公开募股的举措。

    首选股票

    为了抓住这一增长浪潮，麦格理重点推荐了新加坡市场上的几只高信念度股票。

    在指数权重股中，麦格理更青睐 大华银行 华侨银行

    大华银行是其在新加坡银行业的首选投资标的，因为麦格理指出，大华银行的市盈率较星展银行 (DBS) 有20%的折让，较华侨银行则有12%的折让。

    麦格理表示：“我们估计，目前大华银行对新元浮动利率资产的敞口最大，尽管所有三家银行都应能从利率上升中受益。”

    其首选的其他大盘股还包括 怡和控股 新电信 (Singtel) 香港置地 (Hongkong Land) 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 牛奶国际 (DFI Retail) 以及 胜科海事 (Seatrium)

    在中小型股方面，麦格理的首选股包括 大华继显 (UOB Kay Hian) 奕丰集团 (iFast) 丰益国际 (Frencken) UMS控股 (UMS) 以及 丰益农业 (Bumitama Agri)

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