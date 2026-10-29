主板新股Mi Material公布第三季度调整后税后利润达1140万美元

营收环比增长15.6%；公司预计第四季度业绩将更为强劲

Mi Material首席执行官兼执行董事Kevin Tan表示，公司正进入传统上业绩最强劲的季度。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】先进半导体封装材料制造商Mi Material周四（10月29日）公布，其截至9月30日的第三季度调整后税后利润为1140万美元。

该业绩得益于3780万美元的营收，较上一季度的3270万美元增长了15.6%。

这家总部位于新加坡的公司在一份交易所文件中指出，其2026年前九个月的调整后税后利润为2570万美元，超过了2025财年全年的1050万美元。

公司补充说，盈利能力的提高得益于“其半导体封装材料的持续需求”。

Mi Material的首九个月营收达到9150万美元。该公司2025财年的全年营收为6530万美元，2024财年为4680万美元，2023财年为3980万美元。

公司将首九个月的营收增长归因于“销量和平均售价的双重增长……这得益于高性能计算与内存领域，以及移动与可穿戴设备领域的客户对该集团专有专利合金焊球的持续强劲需求”。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

根据历史趋势，公司预计第四季度的营收将强于第三季度。

该业务更新发布于Mi Material在本地交易所主板上市一天之后。其收盘价为1.82新元，略高于其1.80新元的首次公开募股（IPO）价格。

在业绩公布前，该股周四收盘时回落至1.80新元，当日下跌1.1%，即0.02新元。

Mi Material表示，在有利的行业趋势以及对先进半导体封装材料的持续需求背景下，公司对本财年剩余时间的“增长前景保持乐观”。

公司预计，在高端设备微型化和更高输入/输出密度的支持下，高性能计算与内存领域将呈现“持续的增长势头”，移动与可穿戴设备领域也将迎来“强劲需求”。

其未来的战略重点包括：优化生产计划和订单分配以满足第四季度的需求高峰；维持原材料成本转嫁机制以保持毛利率；以及在马来西亚士乃（Senai）启动生产。

Mi Material首席执行官Kevin Tan表示：“随着我们进入传统上业绩最强劲的季度，我们对未来的机遇持乐观态度。凭借我们强大的财务状况和成熟的材料专业知识，我们已做好充分准备，以扩大我们的制造能力并推进我们的研发计划。”