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丰树工业信托以1450万美元脱售费城数据中心

其管理人称，这是优化资本配置和投资组合表现最“审慎”的举措

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, May 25, 2026 · 09:00 AM
    • 丰树工业信托（MIT）管理人首席执行官 Lily Ler 表示，此次出售是该信托旨在“重新平衡（其）投资组合”的更广泛战略的一部分。
    • 丰树工业信托（MIT）管理人首席执行官 Lily Ler 表示，此次出售是该信托旨在“重新平衡（其）投资组合”的更广泛战略的一部分。 图片来源：MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST

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    【新加坡讯】 丰树工业信托（MIT） 的管理人周一（5月25日）宣布，以1450万美元的价格出售一座位于费城的数据中心——该交易是与作为MIT受托人的星展银行信托（DBS Trustee）及一家无利益关联的第三方买家达成的。

    该信托指出，由于该物业的租约已于2024年12月31日到期，在当前环境下，其租赁意向“有限”。

    其管理人表示，脱售是优化资本配置和投资组合表现最“审慎”的行动方案。对该物业进行重新定位或再开发面临诸多挑战，除了建筑和执行风险外，还包括确保更高电力容量所需的时间较长等问题。

    一份交易所文件指出，该物业的售价较其截至3月31日的独立估值1390万美元有4.3%的保费。

    该建筑位于宾夕法尼亚州费城的库巴赫路2000号（2000 Kubach Road），楼高两层，净可出租面积约12万4190平方英尺（sq ft）。它坐落在一块面积约110万平方英尺的永久地契土地上。

    管理人首席执行官 Lily Ler 表示，此次出售是该信托“重新平衡（其）投资组合”的更广泛战略的一部分。她补充说：“将资本重新部署到具有可持续增长潜力的市场和资产中，将能加强MIT的投资组合，并为单位持有人带来可持续的回报。”

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    该交易预计将于2026年第三季度完成。

    MIT的单位价格周五收盘时上涨0.5%或0.01新元，报1.95新元。

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