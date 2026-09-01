传或脱售美国数据中心资产 丰树工业信托称交易“尚无确定性”

据报道，该信托已将其在美国15个州的22个数据中心挂牌出售。

丰树工业信托的管理人表示，它会定期评估其投资组合，以优化资产表现、释放价值并进行资本循环。 照片：商业时报档案照片

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（新加坡讯）丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust, 简称MIT）的管理人周一（8月31日）表示，在评估与北美部分资产脱售相关的机会时，“无法确定或保证”会达成任何交易。

这份深夜发布的交易所声明，是为了回应媒体关于其可能脱售美国数据中心资产的报道。

房地产新闻媒体Mingtiandi曾在8月28日报道称，丰树工业信托已将其在美国15个州的22个数据中心挂牌出售，该资产组合总面积超过310万平方英尺。

在该文件中，丰树工业信托的管理人表示，它会定期评估其投资组合，以优化资产表现、释放价值并进行资本循环。

该声明称：“正如之前所沟通的，作为其投资组合更新换代举措的一部分，丰树工业信托正在北美寻求选择性脱售资产，并持续评估符合此战略的机会。”

声明补充道：“管理人希望在此告知，无法确定或保证这些评估会促成任何交易。”

丰树工业信托周一收报1.94新元，上涨0.02新元，涨幅1%。