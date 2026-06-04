Marco Polo Marine公布价值释放计划，一家精品基金管理公司成为其主要股东

首席执行官Sean Lee表示，公司正乘着增长势头，通过反向收购（RTO）方式将造船厂业务分拆给Fuji Offset，为扩张提供资金

该公司于5月15日提议，将Marco Polo Shipyard和MP Marine注入Fuji Offset Plates Manufacturing。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】多年来， Marco Polo Marine 一直未引起投资者的注意——其经营的海洋物流业务虽然可观，但略显平淡。

但该公司将其造船厂业务分拆并注入到 Fuji Offset Plates Manufacturing （一家在新加坡交易所上市数十年的公司）的举动，激起了市场的兴趣。

在该公司宣布这项交易和强劲的盈利后，其股票单日成交量达到了创纪录的1.6亿股。

周三（6月3日），该公司宣布精品基金管理公司AGT Partners现已成为其主要股东。

Marco Polo在提交给证券交易所的一份文件中表示，该基金旗下的Ginko-AGT Global Growth Fund以117,980.85新元的价格购入了700,100股股票，使其持股增至195,944,800股，占总股本的5.006%。此次最新收购的平均价格约为0.1685新元。该股周三收盘价为0.163新元。

一个月前，这家海洋物流公司提议以1.39亿新元反向收购凯利板上市公司Fuji，后者将发行新股，作为收购Marco Polo旗下两家负责集团船舶维修、保养和建造业务的子公司——Marco Polo Shipyard和MP Marine的对价。

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《商业时报》(The Business Times) 就此计划及公司的长期战略采访了Marco Polo首席执行官Sean Lee。

Lee表示，在经历了数年的造船活动低迷期后，公司的造船部门正从较低的基数上恢复，并享有新的增长动力。

Lee说，因此，公司去年获得了更大的项目，并且收到了“多得多”的问询。

这一点以及其他近期的发展表明，Marco Polo正处于一个“拐点”。

积极的经营环境提振了集团的营收和盈利。在截至2025年9月的最新财年中，该公司的净利润从2024财年的2170万新元和2023财年的2260万新元飙升169%至5850万新元。

“我们一直在考虑如何发展公司……因此我们将需要更多的营运资金，并且需要筹集资金。”

Lee解释说，将造船厂业务与船舶租赁业务分拆，可以以更高效、更有针对性的方式筹集资金。

Lee在与《商业时报》的另一次播客访谈中表示，在银行信贷收紧的背景下，为造船业务单独上市也是合乎逻辑的。他指出，贷款机构现在更加谨慎，流动性也“不再像以前那样宽松”。

Lee表示，Fuji Offset的业务包括制造和销售印刷业产品，因其干净的资产负债表，以及与Marco Polo有一些共同的利益相关者，是进行反向收购的合适载体。

根据2025年的年度报告，速溶咖啡巨头Super Group背后的Teo家族在这两家公司都持有大量股份。

Lee表示，计划是最终出售Fuji Offset的现有业务。在获得股东批准后，该公司将更名为MPSE，以反映其新的核心业务。

把握绿色能源转型机遇

随着能源转型已是大势所趋，Marco Polo迎来了对风电船等新型船舶不断增长的需求。

但Lee指出，可再生能源完全取代石油和天然气“不会很快发生”——特别是在中东冲突将能源安全问题推到了聚光灯下的背景下。因此，来自化石燃料行业的订单，特别是更新老旧船队的订单，仍在持续流入。

Marco Polo不建造商船，因为它无法与像扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）这样能够规模化建造此类船舶的业者竞争。

相反，它在专业的离岸支援船领域拥有强大的利基市场，包括支持石油和天然气行业的三用工作船和平台供应船，以及支持风电行业的服务运营船和调试服务运营船。

Lee指出，Marco Polo是全球建造这类专业离岸支援船的主要公司之一。

Lee说，其他业者可能对建造这类船舶不感兴趣，因为它们无法大规模建造，这类订单通常是小批量的一两艘。

人工智能与数据中心

Marco Polo在其最新的财报中表示，其造船业务部门因赢得一份为台湾海洋研究院建造一艘4000吨级海洋研究船的1.98亿新元合同而得到提振。

在将台湾确立为其船舶租赁业务的海上风电领域的“第一个基地”后，Marco Polo正着眼于在其他市场的增长。

Lee指出，在新冠疫情期间，台湾是亚洲除中国大陆以外最早开始建设海上风电场项目的市场之一。

当时，在识别出其增长潜力后，Marco Polo开始改造其用于石油和天然气行业的离岸支援船，以满足台湾海上风电领域的需求。

现在，随着日本、韩国、菲律宾、越南和澳大利亚等市场因各国在中东冲突背景下寻求加强能源安全而导致风电场建设需求上升，该公司目标是将其海上风电业务扩展到这些市场。

在台湾和韩国已建立业务后，Marco Polo正在进入日本市场。

Lee表示，尽管有扩张计划，台湾仍将是其海上风电领域业务的主要市场之一。

这是因为台湾对风电场建设的需求多年来稳步增长，并有望进一步增长，特别是考虑到台湾——一个拥有一些全球最大芯片制造商的科技制造业产业群中心——需要满足其日益增长的电力需求，而由于人工智能和数据中心等能源密集型行业的发展，这一需求还将进一步增加。

该公司通过满足本地化要求，在台湾市场成功站稳了脚跟——具体措施包括与当地公司合作、让船只悬挂台湾旗帜，以及确保船员满足当地雇员配额。

Lee指出本地化过程可能“充满挑战”，并强调了为满足当地工人配额而为船只配备人员的困难，原因是为离岸船队工作而受过培训的人力资源有限——这与商船船员的工作截然不同。

他说，为了解决这个问题，公司不得不从零开始培训当地工人，以便在离岸支援船上服务。

Lee表示，由于韩国和日本等地也有类似的本地化要求，计划是让这些国家的部分船员在台湾接受培训，然后再将他们派回国培训其他员工。