MariBank利用Sea的生态系统，旨在以新加坡为基地打造区域性银行集团

随着该数字银行寻求与传统贷款机构的差异化，这一优势已变得愈发重要

【新加坡】MariBank正日益利用其母公司Sea的生态系统，为其在新加坡规划盈利之路——利用电商平台Shopee的数据发展其贷款业务，同时为打造一个以本国为总部的区域性银行集团奠定基础。

MariBank首席执行官Natalia Goh表示，能够获取Shopee的数据，让该数字银行在评估一些中小型企业（SME）的信誉方面获得了优势。

Goh告诉《商业时报》：「对于在Shopee上销售的商家，我们可以看到他们的销售额，这为我们如何承保以及管理相关风险提供了更多数据点。」