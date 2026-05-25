「市场已是强弩之末」：火热的芯片股涨势显现2000年模式迹象

极其乐观的增长预期尚未得到盈利的证实

一名交易员在纽约证券交易所的交易大厅工作。科技巨头 Nvidia 有望很快成为全球首家市值达6万亿美元的公司。 照片：彭博社

因做空抵押贷款证券而在好莱坞大片《大空头》中一举成名的美国投资者 Michael Burry 最近警告称，历史即将重演，另一场大规模的科技股崩盘即将到来。

他在网络出版平台 Substack 上发文称，科技行业已进入危险的“抛物线式”上涨阶段，这与2000年互联网泡沫破裂前的模式如出一辙。

他指出，芯片股的急剧上涨已导致费城证券交易所半导体指数（通常以其股票代码SOX著称）自3月底以来上涨了近70%。

作为2008年全球金融危机的最大赢家之一，Burry 甚至表示“市场已经过度狂热”，今年科技股的涨势很快就会崩盘。

SOX是一项基准股指，用于衡量30家在美国上市、涉及半导体设计、制造业产业群、分销和销售的最大公司的表现。

这些公司包括 Intel、Nvidia 和 TSMC。尽管它们的前景在近几周都有显著改善，但这并不足以支撑其市值几乎翻倍的涨幅。

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许多多头人士表示，这种抛物线式的曲线本会是个问题，但跟踪这些公司的华尔街分析师们也正在以几乎同样快的速度上调其盈利增长预期。

与2000年时大多数互联网公司都未盈利的情况不同，这一次的抛物线式上涨是伴随着盈利增长的。

Micron 的股价在没有任何消息的情况下单日上涨7%或许看起来不合理，但其股价在一年内上涨七倍却是有道理的。

人工智能驱动的内存芯片价格飙升，已导致 Micron 的收入实现了同等数量级的增长。但内存芯片价格与半导体指数一样，有涨也有跌。

然而，Burry 对这些盈利声明提出了质疑。他表示，根据 Warren Buffett 提出的“所有者收益”（owner's earnings）概念——即在不影响运营的情况下可作为现金提取的收益金额——Nvidia、Microsoft 和 Alphabet 的增长速度并不像追踪它们的分析师让我们相信的那么快。

另一个与互联网泡沫时代相似的潜在问题是，极其乐观的增长预期尚未得到盈利的证实。

回到2000年，当时争相投资互联网公司的投资者所投入的大量资本，最终被错用在了后来被证明是多余的基础设施上。世界是否很快会遍布数据中心的“鬼城”？

除了 Burry 指出的那些，还有一些危险信号值得考虑。

首先是“为完美定价”（priced for perfection）的问题。在目前的股价水平和估值下，人工智能公司在投资者眼中带有一种万无一失的光环。

对冲基金 Sibilla Global Fund 的经理 Lorenzo Di Mattia 表示，最轻微的脆弱迹象都可能打破这种魔咒，并引发一次剧烈的重新评估。

Di Mattia 说：“市场对人工智能价值链的定价，越来越像是假设每个环节都完好无损：实验室持续扩张，超大规模数据中心运营商不断增加资本支出，芯片和数据中心保持稀缺，电力供应及时，价格稳定，融资渠道通畅，并且人工智能收入能在折旧、融资成本和电力限制成为问题之前实现。”

目前，衡量人工智能活动的每一项指标——收入、资本支出和计算能力——不仅在增长，而且每当有公司提到人工智能时，其增长速度还在加快。

Di Mattia 警告说：“人工智能相关股票的下跌并不需要绝对支出的下降。一旦投资者开始预期增长率放缓，它们就可能下跌。这个故事不需要终结，只需要预期停止上升即可。”

其次是增长不及预期的风险。显然，人工智能已经为投资数据中心的公司带来了收入提振，但这种提振是否足够大、来得足够快，以覆盖建设成本？

Oracle 正在借贷约1330亿美元，用于建设其在得克萨斯州的 Stargate 项目等庞大设施。然而值得注意的是，该公司最近一个季度的云基础设施收入仅为49亿美元。

虽然 Oracle 表示其积压订单——主要来自人工智能需求——已猛增至约5530亿美元，但并不能保证所有这些订单都会被完成。

值得注意的是，Micron、Sandisk 和其他内存芯片制造商股价的巨大涨幅，让人联想到过去一些膨胀后又破裂的微型泡沫。

好坏参半的记录

在他的 Substack 页面上，Burry 将自己描述为 Cassandra，一位能预见未来却注定不被人相信的神话预言家。他的批评者则表示，有充分的理由不相信他最新的预测。

虽然 Burry 曾预测了让他声名鹊起的抵押贷款市场崩盘，但他此后的记录却有些好坏参半。正如他自己指出的那样，他很少像在这次最新警告中这样如此笃定地表达自己的观点。对他来说，这些抛物线图表看起来就像“一场血腥车祸发生前几分钟的新加坡妆艺与演艺管理署”。

尽管如此，当像 Nvidia 这样的公司似乎有望成为全球首家市值达6万亿美元的公司时，Burry 完全可以认为这值得被称为下一次“大空头”。

他在其 Substack 的文章中写道：“即使看起来还有更多的上涨空间，但任何有幸乘上这波抛物线式上涨行情的人，如果不卖出，就是在赌自己有能力在顶部或接近顶部时脱身。”

他说：“历史告诉我们，即使这场狂欢再持续一周、一个月、三个月或一年，最终的结局也将是股价大幅下跌。我们正在进入一个罕见的极端境地，其后果将无可避免，无论藏身何处。”