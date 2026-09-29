Chee Hong Tat：金管局在第三批股权市场发展计划下向五家资产管理公司拨款14.5亿新元

该央行也通过“Gems”计划推出2000万新元的做市商津贴

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 将在其最新一轮的股权市场发展计划 (EQDP) 下，向五家资产管理公司拨款14.5亿新元。这使得该计划65亿新元总额中的已拨款总额达到54亿新元。

国家发展部长兼金管局副主席 Chee Hong Tat 周二 (9月29日) 在“SuperReturn Asia”亚洲峰会上表示，第三批计划下受委任的五家资产管理公司是 Amundi、Franklin Templeton、HSBC Asset Management、M&G Investments 和 Natixis Investment Managers。

Chee Hong Tat 补充说，金管局也将从金融业发展基金中拨出2000万新元，用于“新加坡股市津贴”(Gems) 计划下的一项做市商津贴，旨在提高新加坡上市股票的交易流动性。

这项“Gems做市商津贴”将支持做市商为首批约80只中小型股以及新上市的股票提供流动性，直至2028年12月31日。

这些措施是新加坡加强其股票市场努力的一部分。此前，股市检讨小组于2025年11月发布了最终报告。

金管局表示，最新一批受委的资产管理公司将利用其全球分销网络，为寻求在新加坡及本区域投资机会的国际资本提供新渠道，这有助于扩大投资者对我国股市的参与度。

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在股权市场发展计划下，金管局于2025年7月在第一批计划中向三家资产管理公司拨款11亿新元，随后在11月向六家公司拨款28.5亿新元。加上最新委任的公司，总计已向14家资产管理公司拨款54亿新元。

该计划于今年早些时候的规模从50亿新元扩大至65亿新元，金管局正在审核第四批资产管理公司的申请，预计将于2027年完成。

至于这项新的做市商津贴，其目标是促进更窄的买卖价差、降低执行成本并加强价格发现功能。

符合条件的股票名单将定期进行审查，以涵盖更多可从增强的做市商支持中受益、从而改善价格发现的股票。Chee Hong Tat 说，该计划将针对具有足够交易活动的中小型股的“中间部分”。

他补充说，随着时间的推移，这可以提升市场质量和交易流动性，从而吸引投资者对这些股票产生更大的兴趣。

加强新加坡的资产管理行业

部长也表示，金管局和人力部将从2027年1月底起，在“海外网络和专才”(ONE) 准证下推出一个新的投资管理通道。

此前，金管局于8月宣布，正在寻求推出一系列新措施以增强新加坡作为资产管理中心的吸引力，其中包括新的免税计划、对冲基金投资计划，以及吸引外国人才的工作准证通道。

Chee Hong Tat 表示，为了更好地反映行业内的薪酬惯例，新投资管理通道下的申请人将被允许通过最低1.5万新元的固定月薪与其他可变薪酬部分的组合，来满足 ONE Pass 准证3万新元的资格薪金要求。

他补充说，拟议的变更为吸引资产管理人才并在新加坡扎根提供了更大的灵活性，同时确保 ONE Pass 准证继续面向能够为我国资产管理行业做出重大贡献的全球领袖和高级投资专业人士。

部长说：“自8月宣布以来，我们收到了资产管理公司的浓厚兴趣。他们向我们反馈说，这些措施非常受欢迎，并将为新加坡发展资产管理行业奠定坚实的基础。”

他指出，更多细节将在2027年财政预算案中公布。

Chee Hong Tat 在演讲中指出，新加坡的资产管理行业不断增长，目前有超过1300家资产管理公司在这里管理着近7万亿新元的资产。

他说，伴随着这一增长，行业能力在公开和私募市场都得到了拓宽和深化。

在私募市场方面，部长表示，金管局通过与业界的交流，确定了三个机遇：支持处于不同成长阶段的公司；拓宽退出和资本再循环的选项；以及深化整个融资链的能力。

新加坡汇集了全球十大私募市场管理公司中的七家，以及策略涵盖从收购、成长型股权到私募信贷、基础设施、风险投资和对冲基金的各类管理人。

“许多管理人将新加坡作为区域投资活动和决策的中心，并将其区域领导团队设在这里。”

更清晰的牌照申请流程

Chee Hong Tat 也表示，金管局将继续为在新加坡设立或扩大业务的基金管理公司简化牌照申请流程。

他说，该监管机构已收到超过500份基金管理牌照的申请，这反映了市场对于将新加坡作为投资管理基地的浓厚兴趣。

他指出，在2026年第二季度，牌照审批的中位时间为四个半月，而拥有良好往绩和经验丰富投资团队的申请人将会更快收到决定，最快的申请在12周内获批。

部长补充道：“我已要求金管局团队继续简化我们的审批流程，并进一步缩短申请者的等候时间，同时要保持高标准，以符合新加坡作为值得信赖的金融中心的声誉。”

他说，这些努力将共同深化机构和散户投资者对新加坡股市的参与，使公开市场在更广泛的资本生态系统中成为一个更有效的上市、融资和退出渠道。

“我们的目标是让新加坡成为本区域资本与机遇对接、创造下一代增长的地方。”