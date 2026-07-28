金管局局长：人工智能投资热潮是全球金融稳定的主要风险

新加坡金管局与新加坡银行公会成立专责小组，以增强网络和技术韧性，应对人工智能驱动的威胁

新加坡金融管理局 (金管局) 局长 Chia Der Jiun 表示，人工智能投资在中期是否能够持续，存在较大的不确定性。 图片来源：YEN MENG JIIN，商业时报

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 局长 Chia Der Jiun 表示，人工智能投资热潮的可持续性已成为全球经济增长和金融稳定的一个主要风险领域。

Chia Der Jiun 在周二（7月28日）金管局年度报告的发布会上表示，这是因为全球增长、投资和金融市场的表现，已高度依赖于对数据中心和半导体芯片进行大规模且不断增长的投资预测，尤其是在美国和出口半导体的亚洲经济体。

他表示：“虽然近期的投资受到已承诺订单和超大规模云服务提供商强劲现金流的支持，但这些投资在中期的可持续性存在更大的不确定性。”

Chia Der Jiun 指出，市场将越来越关注商业收入的增长，以证明其融资风险是合理的。

他补充说：“而收入增长反过来将取决于人工智能在企业层面带来的生产力提升能否展现出向整个经济体扩散的早期迹象，以及变革性应用的深化。”

Chia Der Jiun 指出人工智能投资热潮可能带来的两种结果。

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如果人工智能投资热潮因收入增长加速和生产力收益扩大而持续，将对收入、需求和通货膨胀产生影响。这将影响各国央行对利率水平的评估。

另一方面，削减人工智能投资可能会因商业投资和半导体需求下降，以及负财富效应的加剧，而迅速削弱全球增长。

这也可能导致全球金融环境迅速收紧，因为股票、信贷和贷款市场都暴露于不可持续的商业模式之下，从而对金融稳定构成风险。

他指出：“鉴于我们已经历了高增长，这可能是一个非常急剧的转变，对经济增长和金融市场都可能造成相当大的损害。”他补充说，高风险凸显了市场和企业界寻找一条可持续发展道路的重要性。

应对前沿人工智能模型带来的风险

金管局在密切关注人工智能的宏观经济影响的同时，也在加紧努力，以应对该技术给金融体系带来的日益增长的风险。

周二，新加坡金融管理局 (金管局) 与新加坡银行公会 (ABS) 宣布成立人工智能驱动的网络与技术风险专责小组，以加强集体的网络和技术韧性，共同应对前沿人工智能模型带来的新兴风险。

该专责小组的成员来自金管局、新加坡银行公会、DBS、OCBC、UOB、新加坡交易所、Nets 和 Banking Computer Services。

Chia Der Jiun 说，这是因为前沿人工智能和量子计算的进步，正在为打击诈骗和网络威胁的斗争带来更多风险。

借助人工智能，诈骗分子可以利用深度伪造的身份冒充、定制化的诈骗信息和其他欺骗手段，大规模地进行更具个性化和说服力的网络钓鱼活动。

与此同时，前沿人工智能技术能够迅速识别和利用漏洞，并进行大规模的自动化攻击。

Chia Der Jiun 说：“人工智能和网络安全的发展日新月异，我们有必要持续评估其带来的威胁，并加强防御韧性。”

他预计，中期来看，量子计算将对金融机构使用的数据和通信安全构成重大风险。

因此，金管局将在今年晚些时候发布一套监管期望，为金融机构在向量子计算迁移的过程中建立韧性提供明确的期望、里程碑和时间表。

与此同时，银行必须利用人工智能并加强其管控措施。

金管局正在测试，利用来自多家银行以及公共和私营部门的数据训练的人工智能模型，是否能提高诈骗交易的整体侦测率。

预计研究结果将于明年出炉，届时将有助于确定是否有必要建立一个行业级平台来汇集数据和应用人工智能。

自7月以来，金管局也已要求主要金融机构使用先进的人工智能模型，以识别网络犯罪分子可能利用的潜在攻击路径，这些路径可能被用于中断关键服务或获取敏感客户数据。

从这些演习中吸取的经验教训将与整个行业分享。

金管局将很快发布监管期望，要求主要金融机构制定并提交全面的评估和行动计划，以加强其对人工智能驱动的网络威胁的防御能力。

展望未来，Chia Der Jiun 预计人工智能投资热潮将在短期内继续推动经济增长。

他指出：“在那之后，这是我们所有人都在关注的事情，市场上的许多人也正在微调他们对可持续性的评估。”

“它具有巨大的变革潜力，并可能带来好的结果，但我认为我们必须警惕那些可能破坏稳定的结果。”