新加坡金管局放宽家族办公室税务优惠条件，同时加强反洗钱审查以吸引全球财富
新加坡持续强调透明度与健全的治理，旨在提升其作为一个监管完善的金融中心的吸引力。
- 调整内容包括：给予单一家族办公室更长时间聘请投资专业人士，并放宽对指定投资中最低资产管理规模的监控要求。 照片：商业时报资料图
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[新加坡] 新加坡金融管理局 (金管局) 简化了家族办公室获得税务优惠的资格要求，放宽了招聘和投资规定，但同时也加强了对其财富来源的审查。
业内观察人士告诉《商业时报》，这些调整反映了新加坡在努力保持其家族办公室中心竞争力的同时，也致力于维护其作为监管完善金融中心的声誉。
在7月31日向基金经理、信托公司和银行发布的通告中，金管局详细说明了针对单一家族办公室 (SFO) 基金的税务优惠计划的调整，新条件自8月1日起生效。
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