金管局未来金融研究所开始运作，聚焦人工智能并任命临时总裁

该新机构的临时总裁是新加坡金融管理局 (金管局) 金融基础设施与人工智能办公室负责人 Alan Lim。

新加坡金融管理局 (金管局) 周二 (11月3日) 表示，FFI将联合各金融机构，分享实施人工智能的实践经验，为部署代理式人工智能制定良好实践，并加强人工智能使用中的风险管理。 照片：《商业时报》资料图

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[新加坡] 新加坡金融管理局 (金管局) 表示，未来金融研究所 (FFI) 已开始运作，初期将重点关注金融领域的人工智能。

金管局周二 (11月3日) 表示，该研究所将汇集各金融机构，分享实施人工智能的实践经验，为部署代理式人工智能制定良好实践，并加强因使用人工智能而产生的风险管理。

金管局局长 Chia Der Jiun 表示：“(FFI) 将致力于在新加坡巩固关键能力，连接生态系统以加速创新，并支持新技术的安全采用。”

此举的背景是，银行和监管机构日益关注快速采用人工智能可能为金融业带来的风险。

新加坡金融管理局 (金管局) 金融基础设施与人工智能办公室负责人 Alan Lim 将同时担任 FFI 的临时总裁。

金管局表示，他将领导 FFI 的战略和运营，在 FFI 发展其项目的同时，深化其在金融和技术生态系统中的合作伙伴关系。

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FFI 最早于六月宣布成立，旨在加速新金融技术的采用并催化金融领域的创新。

初期，该研究所将专注于三大支柱：PathFin.ai、BuildFin.ai 和 SafeFin.ai。

为了在整个行业内分享人工智能知识，该研究所将在 PathFin.ai 项目的基础上，通过其知识中心扩大可用解决方案的范围。

FFI 还将召集金融业从业者，共同探讨在采用人工智能方面的共同挑战和实践方法。

在 BuildFin.ai 支柱下，FFI 将与业界参与者合作，为部署人工智能制定指导方针、良好实践、业界标准以及通用工具和基础设施，重点关注人工智能代理在金融服务中的安全使用。

在 SafeFin.ai 支柱下，FFI 也将专注于推广健全的人工智能风险管理实践。

金管局表示，该研究所将逐步扩展到其他金融创新领域，包括代币化。