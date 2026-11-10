Maybank首评MoneyMax “买入” 评级，目标价0.69新元

BROKERS’ TAKE

该券商预计，马来西亚业务扩张和利润率更高的典当贷款将推动盈利增长。

2026年上半年，MoneyMax在新加坡和马来西亚的门店网络扩大至139家，新增门店数量超过了2024年和2025年的总和。 照片：MONEYMAX

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Maybank Research已开始覆盖 MoneyMax金融服务 (MoneyMax Financial Services) ，给予“买入”评级和0.69新元的目标价。该目标价较其股价上周五（11月6日）0.50新元的收盘价有38%的潜在上涨空间。

分析师Toh Xuan Hao在11月9日的一份报告中指出了这家新加坡上市典当运营商的三个主要增长驱动力：

不断扩张的马来西亚门店网络；

利润率更高的典当贷款组合持续增长；以及

高金价支撑下的黄金零售业务。

Maybank指出，尽管MoneyMax的股本回报率在上市同行中最高，但其目前的股价仅为2027财年预估收益的4.8倍。

该券商给出的0.69新元目标价，是基于其2027财年预估收益的7.9倍估值，与同行市值加权平均水平一致。

Maybank预测，MoneyMax的核心净利润将从2025财年的7200万新元增至2026财年的1.03亿新元，并在2027财年达到1.12亿新元。

该集团公布的2026年上半年净利润大涨77.3%至5250万新元，营收则增长34.1%至3.257亿新元，这主要得益于其核心业务的推动。

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扩张马来西亚业务

该券商强调，MoneyMax不断扩张的实体门店网络是一项关键竞争优势，尤其是在典当市场仍较分散的马来西亚。

截至2026年上半年，该集团在新加坡和马来西亚共运营139家门店，高于2025年底的113家。这意味着仅在2026年上半年就新增了26家门店，超过了2024年和2025年两年的总和（15家）。

Maybank预计，其门店网络将在2027年底达到164家，2028年底达到179家。

马来西亚业务预计将是此次扩张的主要动力。该券商预测，从2025财年到2028财年，来自马来西亚的营收将以26.1%的复合年增长率（CAGR）增长。

该券商还预计，到2027财年，马来西亚业务将贡献集团税前利润的约34%。

Toh指出，MoneyMax的“得来速”式（drive-through）当铺模式可以巩固其在马来西亚的地位，因为当地的高拥车率使这项服务对顾客而言格外便利。

典当业务驱动盈利

Maybank预计，在不断扩大的贷款组合和更高利润率的推动下，典当业务将成为MoneyMax最大的利润贡献来源。

Toh表示：“事实证明，在经济周期中，短期抵押信贷的需求一直具有韧性，这得益于那些难以获得银行融资的客户的支持。”

金价上涨也提升了典当珠宝和其他贵重物品的价值，使客户能够获得更高额度的贷款。

2025财年，该业务分部的税前利润率达到43.2%，是其零售和贸易业务录得的12.1%利润率的三倍以上。

Maybank预测，从2025财年到2028财年，典当业务营收将以22.5%的复合年增长率增长，达到1.787亿新元。

到2027财年，该业务分部预计将占集团税前利润的约53%。

黄金零售和贸易业务是另一个增长驱动力。金价上涨推高了交易额，而MoneyMax转向更轻、更实惠的珠宝，则有助于维持销量。

Maybank预计，从2025财年到2028财年，该业务分部的税前利润将以13.3%的复合年增长率增长。

然而，该券商警告称，金价大幅回调可能会降低抵押品价值，并对典当贷款增长和交易活动构成压力。

其他风险包括更严格的典当业法规和运营失误，这可能会影响盈利能力和客户信心。